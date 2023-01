俄羅斯14日以飛彈攻擊烏克蘭第聶伯羅市(Dnipro)住宅區。(路透)

2023/01/17 08:05

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯14日以飛彈攻擊烏克蘭第聶伯羅市(Dnipro)住宅區,造成至少40人身亡、30人下落不明,智庫分析,俄羅斯恐怕正在轉變戰略,要將侵略烏克蘭的行動,變為大型常規戰爭。

《美國之音》報導,對於這次的平民遇襲事件,烏克蘭方面表示,俄羅斯當天發射33枚飛彈,烏軍擊落21枚,但沒能攔截Kh-22飛彈。克里姆林宮則反駁稱,俄軍不會攻擊平民設施,而是打擊軍事目標。

報導表示,華盛頓智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)分析,俄羅斯經歷數個月的挫折後,正在採取步驟,準備在6個月內將侵略烏克蘭的軍事行動,轉變為大型常規戰爭。智庫指出,俄軍正在準備擴大動員以及軍工生產,因此烏克蘭的西方盟友需要長期支援烏克蘭。

