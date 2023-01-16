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    驚悚！ 俄首用S-400防空飛彈襲擊基輔 殘骸照曝光

    在基輔地區發現的「48N6DM」地對空飛彈殘骸。（取自Defence Express推特）

    在基輔地區發現的「48N6DM」地對空飛彈殘骸。（取自Defence Express推特）

    2023/01/16 21:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方證實，俄羅斯14日不但發射有「航艦殺手」之稱的「Kh-22反艦飛彈」（又稱X-22）襲擊第聶伯羅市9層樓公寓，當天還首度發射S-400防空飛彈襲擊基輔。烏國軍情網站取得的殘骸照片顯示，俄國疑用S-400防空系統發射「48N6DM」地對空飛彈，其射程可達250公里。

    烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）15日指出，俄羅斯先前已多次發射S-300防空飛彈攻擊哈爾科夫及尼古拉耶夫等城市，但基輔14日首次同時遭到S-300及S-400防空飛彈襲擊，這也是烏國地面目標首度遭到S-400毒手。他坦承，烏國現有防空系統很難將其擊落。

    伊格納特提醒說，這些飛彈速度很快，S-300飛彈時速超過3000公里，S-400時速更過 4000公里，且其飛行軌道呈弧形，與彈道飛彈相同，可以從很遠的距離發射，但「射程越大，就越失準。」

    烏克蘭軍聞媒體《國防快車》（Defence Express）16日公布彈體殘骸照片，研判俄軍S-400系統發射「48N6DM」地對空飛彈襲擊基輔。報導稱，該飛彈打擊空中目標的射程可達250公里，彈頭重量為180公斤，而發射地點，最有可能是白俄羅斯東南部的吉雅布羅夫卡（Zyabrovka）機場，該機場距烏克蘭邊界僅20公里。

    S-400「凱旋」（Triumph）是俄羅斯第2代的中遠程防空系統，北約代號SA-21「咆哮」（Growler）。與前一代的S-300相比，它具有更長的射程與主動雷達導引尋標器，號稱可以摧毀戰略和戰術飛機、巡弋飛彈和彈道飛彈，於2007年投入使用，是相當晚近的新式防空武器。

    俄羅斯聲稱，S-400具有400公里的最遠射程，和射高30公里的飛行高度，其性能高於美製愛國者2型Plus。

    S-400是目前世界上最具爭議的防空系統之一，土耳其執意要購買S-400，引發美國與北約擔心北約空防問題，以及F-35電子參數外流的危險，於是美國片面將土耳其逐出F-35生產供應鏈。

    S-400「凱旋」防空飛彈系統，右為飛彈發射車，左為相陣列雷達。（取自俄羅斯國防部網站）

    S-400「凱旋」防空飛彈系統，右為飛彈發射車，左為相陣列雷達。（取自俄羅斯國防部網站）

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