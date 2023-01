頓內茨克共和國軍校畢業生 近半數遭烏軍擊殺與擊傷

2023/01/16 16:39

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續進行中,俄羅斯總統普廷在戰爭期間頒布部分動員令,許多俄羅斯人被徵召入伍,有消息指出頓內茨克共和國(DPR)的頓內茨克高級指揮學校學生在去年4月提早畢業參戰,結果有半數的畢業軍官遭到烏軍擊殺或擊傷。

推特帳號「@grahworin」在推特PO出1張照片,照片中有許多俄羅斯軍校生拿著畢業證書合影,有些畢業生被圈上紅色的圈,有些則是綠色的,「@grahworin」在推文中表示「頓內茨克高級指揮學校的頓內茨克共和國第一軍團,在去年4月提前畢業的合照,紅色的圈代表陣亡者,綠色圈則是現在受傷中。」

俄羅斯為了補充在戰爭中的兵力缺口,不但頒布「部分動員令」外,還招募傭兵集團與囚犯到戰場,但截至2023年1月1日,包含死、傷、失蹤、被俘在內已減員2萬9543人,戰損高達77%。

Photo of april preterm graduation of Donetsk High Officer Command School, DPR 1st Corps, circled in Red are confirmed KIA, Green are wounded as of now.https://t.co/0o4Nmsqo38 pic.twitter.com/caqgwvcSYl