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    頓內茨克共和國軍校畢業生 近半數遭烏軍擊殺與擊傷

    有消息指出頓內茨克共和國（DPR）的頓內茨克高級指揮學校學生在去年4月提早畢業參戰，結果有半數的畢業軍官遭到烏軍擊殺或擊傷。（圖擷自推特）

    有消息指出頓內茨克共和國（DPR）的頓內茨克高級指揮學校學生在去年4月提早畢業參戰，結果有半數的畢業軍官遭到烏軍擊殺或擊傷。（圖擷自推特）

    2023/01/16 16:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續進行中，俄羅斯總統普廷在戰爭期間頒布部分動員令，許多俄羅斯人被徵召入伍，有消息指出頓內茨克共和國（DPR）的頓內茨克高級指揮學校學生在去年4月提早畢業參戰，結果有半數的畢業軍官遭到烏軍擊殺或擊傷。

    推特帳號「@grahworin」在推特PO出1張照片，照片中有許多俄羅斯軍校生拿著畢業證書合影，有些畢業生被圈上紅色的圈，有些則是綠色的，「@grahworin」在推文中表示「頓內茨克高級指揮學校的頓內茨克共和國第一軍團，在去年4月提前畢業的合照，紅色的圈代表陣亡者，綠色圈則是現在受傷中。」

    俄羅斯為了補充在戰爭中的兵力缺口，不但頒布「部分動員令」外，還招募傭兵集團與囚犯到戰場，但截至2023年1月1日，包含死、傷、失蹤、被俘在內已減員2萬9543人，戰損高達77%。

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