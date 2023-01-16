白俄新動作！與俄羅斯今起聯合空中軍演16天

俄羅斯與白俄羅斯16展開聯合空軍演習。圖為去年2月14日俄國入侵烏克蘭前夕，俄國空天軍11架Su-30SM戰機在白俄領空參加實彈演練。 （路透資料照）

2023/01/16 17:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯及白羅斯空軍16日起舉行聯合空中軍演，至2月1日結束。白羅國防部強調演習純屬防禦性質，不過西方國家與烏克蘭擔憂，這可能是俄國對烏克蘭發動新一波地面攻擊的前兆。

《路透》16日引述白羅斯國防部說法，聲稱演習本質上純屬防禦性質，側重於偵察任務及如何抵禦可能的攻擊。演習期間，兩軍將進行空中偵察、空襲、空中掩護及通訊訓練。

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據非官方Telegram軍事監測頻道報導，年初以來已有一系列俄軍戰機、直升機及軍用運輸機抵達白俄，僅在8日已有8架戰機及4架運輸機飛抵。

白俄境內的一連串軍事活動引起基輔和西方國家疑慮，擔心俄羅斯可能會利用其盟友，對烏克蘭發動新的地面攻勢。去年2月俄羅斯入侵烏克蘭即以白俄為跳板。

《俄新社》（RIA）報導，白俄安全委員會（Security Council）首席副常務次長穆拉維科（Pavel Muraveyko）聲稱，雖然白俄南部邊境局勢「不太平靜」，但白俄部隊維持耐心與自制，同時提高警覺，配合總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的指示，已準備好對付烏克蘭方面的任何挑釁。

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