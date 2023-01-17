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    直播失言俄大作文章 澤倫斯基軍事顧問請辭

    烏克蘭總統澤倫斯基的軍事顧問阿雷斯托維奇（見圖）宣布請辭。（取自Aleksey Arestovich推特）

    烏克蘭總統澤倫斯基的軍事顧問阿雷斯托維奇（見圖）宣布請辭。（取自Aleksey Arestovich推特）

    2023/01/17 20:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統辦公室軍事顧問阿雷斯托維奇（Aleksey Arestovich）17日宣布請辭，為他在14日在直播節目中失言負責。

    阿雷斯托維奇在臉書（Facebook）公布了他的辭呈，他說，「我想樹立文明行為的榜樣：犯了根本錯誤，然後辭職。」他還發布了一份致烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）的聲明副本。

    據多家烏媒報導，14日烏國第4大城第聶伯羅市（Dnipro）1棟9層樓高的公寓遭到俄軍飛彈直擊，阿雷斯托維奇第一時間在YouTube直播節目中稱，該枚飛彈是被被烏克蘭防空系統擊落後，才撞擊該大樓。

    俄羅斯的宣傳部門和官員如獲至寶，紛紛拿阿雷斯托維奇的說法大作文章，否認有向烏克蘭的民宅發動攻擊。

    在公眾強烈抗議後，阿雷斯托維奇向烏克蘭人和襲擊的受害者道歉，稱當時因疲勞而失言，但隨後撤回了道歉。

    烏克蘭「最高拉達」（國會）議員岡察倫科（Oleksiy Goncharenko）已發起連署行動，要求罷免阿雷斯托維奇，並要求烏克蘭國家安全局（SBU）查明阿雷斯托維奇是否觸犯叛國罪。

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