背負82條人命！ 俄殺人狂魔要求赴俄烏前線參戰「貢獻專長」

俄羅斯58歲「狼人」波普科夫（Mikhail Popkov），背負88條人命，成為俄羅斯近代史上殺人最多的連環殺手。（圖擷自推特）

2023/01/16 16:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國以參戰存活6個月就可獲特赦為由，在監獄招募眾多惡名昭彰的囚犯，並讓他們加入傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）。繼傳出有恐怖前科的「食人魔」科馬羅夫（Yegor Komarov）參戰後，俄國一名背負82條人命的恐怖殺人魔也表達參軍意願，希望能赴俄烏前線貢獻「專長」！

俄羅斯大報《工商日報》（Kommersant）15日報導，俄國前警察波普科夫（Mikhail Popkov）因殺害80人背判處兩項無期徒刑，2020年又供認犯下另外2起謀殺案，從莫爾多維亞自治共和國被移監到西伯利亞伊爾庫茨克州的一所戒備森嚴的重刑犯監獄。

請繼續往下閱讀...

58歲的波普科夫日前接受「俄羅斯國家廣播電台」（VGTRK）訪問時稱，他已經入獄超過10年，如今夢想參軍，因為他的「軍事專業」在俄烏戰場非常搶手。

波普科夫於2015年因姦殺22女被判處無期徒刑，他後來又承認自己在1992年到2010年之間，還殺害了另外58女，加上2022年的認罪，那麼他的殺害人數達到82人，超過「棋盤殺手」皮丘希金（Alexander Pichushkin）的48人，以及蘇聯時期殺害52人的齊卡提洛（Andrei Chikatilo），成為俄羅斯近代史上殺人最多的連環殺手。

據報導，波普科夫都是在故鄉安加爾斯克（Angarsk）的附近犯案，其受害者都是16歲至40歲的女性，俄國媒體以「狼人」或「安加爾斯克狂人」來稱呼他。

波普科夫於2012年被捕，因為停留在命案現場的汽車上，採集到他的DNA。檢察官透露，當時擔任警察的波普科夫，往往會在深夜殺人，有時還在警車內犯案。

瓦格納集團」頭目普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前宣布，第一批被招募來參戰的囚犯已經完成契約，犯罪前科被一筆勾銷，如今們可以在俄羅斯自由做想做的事情。

據傳接受召募的受刑人很多是殺人犯跟性侵犯，其中包括了24歲的「食人魔」科馬羅夫，他曾多次殺人並食用受害者的肉，犯罪行為震驚俄羅斯社會。

據傳俄國到獄中招募知名「食人魔」科馬羅夫在內的眾多兇惡囚犯，讓他們前往攻打烏克蘭的戰場前線打仗。（圖擷取自@LvivJournal、@Callsign_Santa推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法