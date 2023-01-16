真的被當砲灰！俄瓦格納傭兵團 囚犯兵戰損率達77％

俄羅斯為了擴充兵力，傭兵組織「瓦格納集團」招募囚犯投入烏俄戰場，傳出有3萬8244名囚犯派往前線，現已損失2萬9543人。（美聯社）

2023/01/16 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯為了擴充兵力，傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）招募囚犯投入烏俄戰場，許諾參戰滿6個月就可獲得特赦，傳出有3萬8244名囚犯派往前線，現已損失2萬9543人，獲赦免人數僅106人。

據《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在推特上表示，俄傭兵組織「瓦格納集團」招募了3萬8244名囚犯投入烏俄戰場，不過截至2023年1月1日，包含死、傷、失蹤、被俘在內已減員2萬9543人，戰損高達77%。

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獲赦免囚犯則為106人，比例僅佔0.28%；英國防部仍透露，瓦格納為囚犯兵擬定出一套「犧牲打」戰術，每個新兵都會拿到一台智慧型手機或平板電腦，上頭顯示每個人指定前進的軸線和攻擊目標，不成功變成仁。

Про якість ???????? «армії»...

ПВК «Вагнер» через спрощену «процедуру» вивела з підпорядкування ФСВП （в'язниць та колоній） – 38 244 особи для використання в геноциді…

ЗСУ «зняло з обліку» （вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон） – 29 543. Могилізація ???????? зеків на зараз – 77%. — Михайло Подоляк （@Podolyak_M） January 15, 2023

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