日本又傳「炸彈恐嚇」事件！大阪多地收威脅信 警急封鎖徹查

日媒報導大阪府八尾市今（16）日，有數個公共場所接連接獲炸彈恐嚇，包含機場、大學和市公所。（圖擷取自@livedoornews）

2023/01/16 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本再次傳出接獲炸彈恐嚇的事件，據日媒報導大阪府八尾市今（16）日有數個公共場所接連接獲炸彈恐嚇，警方隨即封鎖相關現場，並進行徹查，所幸目前並未發現可疑的爆裂物。

據《讀賣新聞》報導，大阪府警察八尾署表示，大阪經濟法科大學在今日上午8時左右接獲炸彈恐嚇郵件。該郵件是在上午5點43分寄送，而內文提到已在校內某處安裝了炸彈，並將於今日下午3點34分引爆。

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該校職員接獲這封恐嚇信件後，立即通報警察，而警方與校方也在第一時間便封鎖校園停止授課，除了加強校內保安，還進行了非常詳細的搜索行動，但是目前並未找到疑似爆裂物的物品。而校方也在學校官網表示，因封鎖校園而停課的課程，將會在日後進行補課。

此外，在該起炸彈恐嚇事發後不久，大阪府的八尾機場、八尾市公所也接連接獲炸彈恐嚇信件，由於手法十分相似，警方不排除是同一人所為。

大阪經濟法科大學在今日上午8時左右接獲炸彈恐嚇郵件。（圖擷取自大阪經濟法科大學官網）

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