成田機場接獲炸彈威脅 飛機緊急降落5傷

一架從日本東京成田機場飛往福岡的捷星航空班機七日因一通炸彈威脅電話，緊急降落在愛知縣中部國際機場。（歐新社）

2023/01/08 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕一架從日本東京成田機場飛往福岡的捷星航空（Jetstar）班機七日因一通炸彈威脅電話，緊急降落在愛知縣中部國際機場，五名乘客在疏散過程受到輕傷。經警方確認後，機上並無爆裂物。

綜合路透和日本共同社報導，東京時間七日上午六時廿分左右，成田機場接到一通來自德國的電話，一名男子用英文說自己在飛機貨艙放置一百公斤塑膠炸藥，要求與經理談話，否則就會引爆炸彈。

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捷星航空五○一次航班六時廿一分正在成田機場滑行準備起飛，七時四十一分緊急降落在中部國際機場，隨後關閉跑道；現場有救護車和警車待命，機上一三六名乘客和六名機組員全數就地疏散，其中五人在使用逃生滑梯的過程中扭傷、割傷或擦傷。

起飛不到一小時 接獲通知

乘客表示，起飛後不到一小時，機上廣播即將緊急降落，降落之後，再次廣播通知，飛機有可能被安裝炸彈。根據社群媒體流傳的照片，這架捷星航空所屬的空中巴士Ａ三二○客機外面設有滑道，周圍有多名剛下機的乘客。

中部機場部分航班因跑道暫時關閉，被迫取消或延遲，國內線出關大廳擠滿尋求退票或是更改航班的旅客。機場待確認安全之後，於中午十二時十五分恢復運作。

捷星航空透過聲明表示，公司與中部國際機場和當地警方密切合作，正在調查釐清情況。

機上一三六名乘客和六名機組員經由逃生滑梯緊急疏散。（路透）

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