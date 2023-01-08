成田機場接獲炸彈威脅 飛機緊急降落5傷
2023/01/08 05:30
〔編譯林雨萱／綜合報導〕一架從日本東京成田機場飛往福岡的捷星航空（Jetstar）班機七日因一通炸彈威脅電話，緊急降落在愛知縣中部國際機場，五名乘客在疏散過程受到輕傷。經警方確認後，機上並無爆裂物。
綜合路透和日本共同社報導，東京時間七日上午六時廿分左右，成田機場接到一通來自德國的電話，一名男子用英文說自己在飛機貨艙放置一百公斤塑膠炸藥，要求與經理談話，否則就會引爆炸彈。
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捷星航空五○一次航班六時廿一分正在成田機場滑行準備起飛，七時四十一分緊急降落在中部國際機場，隨後關閉跑道；現場有救護車和警車待命，機上一三六名乘客和六名機組員全數就地疏散，其中五人在使用逃生滑梯的過程中扭傷、割傷或擦傷。
起飛不到一小時 接獲通知
乘客表示，起飛後不到一小時，機上廣播即將緊急降落，降落之後，再次廣播通知，飛機有可能被安裝炸彈。根據社群媒體流傳的照片，這架捷星航空所屬的空中巴士Ａ三二○客機外面設有滑道，周圍有多名剛下機的乘客。
中部機場部分航班因跑道暫時關閉，被迫取消或延遲，國內線出關大廳擠滿尋求退票或是更改航班的旅客。機場待確認安全之後，於中午十二時十五分恢復運作。
捷星航空透過聲明表示，公司與中部國際機場和當地警方密切合作，正在調查釐清情況。