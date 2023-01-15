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    機組人員為幫朋友追愛 謊稱有炸彈威脅遭逮

    印度一名男子謊稱機上有炸彈，只為幫朋友追愛。（圖片擷取自推特@ANI）

    印度一名男子謊稱機上有炸彈，只為幫朋友追愛。（圖片擷取自推特@ANI）

    2023/01/15 12:21

    〔即時新聞／綜合報導〕印度兩名男子Sehrawat和Rakesh為了追求心儀的女子，竟慫恿在航空公司工作的朋友Prakesh，撥打緊急電話謊稱飛機上有炸彈，以拖延女子的返家航班。航空公司接獲通報後，緊急疏散了機上182人，發現是一場騙局後報警逮捕了Prakesh，最終兩名女子仍然搭乘該班機返家。

    根據每日星報，印度兩名男子Sehrawat和Rakesh在喜馬拉雅山區度假勝地旅遊時，邂逅了兩位女子。雖然短暫相處過後，四人關係變的緊密，但女孩們不久後就要搭乘印度廉價航空SpiceJet的航班回到家鄉浦那。為了將女伴留下，Sehrawat和Rakesh竟想到一個巨大的惡作劇。他們打給兒時玩伴Prakesh，希望他能夠以航空公司工作人員的身分，撥打炸彈警告電話，延遲女伴的班機。

    12日航空公司接到電話後，立刻通報警方協助清查，緊急疏散了飛機上182人。經過一番查找後發現是一場鬧劇，警方透過電話返追蹤到Prakesh，並將其逮捕歸案，然而Sehrawat和Rakesh提前收到了朋友遭逮的消息，竟提前逃走，目前仍在追蹤中。兩位女孩則是在當天排查炸彈後，仍乘坐該班機回到了家鄉。

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