花蓮地震日本民間熱情捐輸 謝長廷：台灣不會孤單

駐日代表謝長廷在今天的例行記者會中說，從這次日本民間對花蓮地震踴躍捐輸，就能知道「台灣不會孤單」。（記者林翠儀攝）

2024/05/08 22:01

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本民間熱烈響應花蓮賑災，駐日代表謝長廷今天說，代表處設置的賑災戶，1個月來共收到逾1.5億圓的善款，包括日本政府捐助的100萬美元，總額近達3億圓（約合台幣6300萬元），這次日本民間的捐款深入基層，相當不一樣，若問日本人「台灣有事會不會幫忙」，現在或許得不到答案，但從這次的捐款就能知道「台灣不會孤單」，他說，「光是一個地震，就那麼關心，怎可能台灣被打，日本不會關心」。

花蓮在上月初發生規模7.2的大地震後，日本民間自動發起了小額捐款，包括車站、機場連鎖超商、百貨公司或各項活動會場等都設有捐款箱，對於較無捐款習慣的日本而言，可說是空前的熱絡。

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駐日代表處也是因日本民眾的熱烈反應，而罕見地設置臨時捐款專戶，時間從上月5日至本月3日截止，結果1個月來共收到逾1.5億圓的善款。這還不包括國內收到大部分來自日本社團的13.3億元台幣。

謝長廷說，捐款的內容也讓人很「感心」，群馬縣有一位台僑團體的會長，她在當地電視呼籲大家在花蓮震災後可以去台灣旅行，以行動支援台灣，這位會長的先生是一名醫師，結果有一名年長的女患者抱著10萬圓的現金來敲門，女患者說，她年事已高，沒辦法親自去台灣，所以直接來捐款。

謝長廷說，「善的循環」有兩股力量，一股是我們捐的那份愛的力量，一股是感恩圖報的力量，才能促成動力。他還說，「水剛燒不會滾，但慢慢地滾」，台日之間「善的循環」的條件很成熟。

謝長廷還說，這次花蓮地震日本民間響應的狀況很不一樣，以前是由安倍首相寫個「台灣加油」代表政府表示關心，這次日本政府捐助100萬美金和往常差不多，但基層在車站、機場和各地發動捐款，已經深入基層。現在若問日本人「台灣有事時，會不會來幫忙」，或許不會有答案，從這次的捐款就能知道「台灣不會孤單」。光一個地震，就那麼關心，怎可能台灣被打，日本不會關心，所以我們默默做，是為台灣，就才是在保護台灣。

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