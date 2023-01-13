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    不能說真話！中國《戲劇與影視評論》期刊編輯部集體辭職

    《戲劇與影視評論》的公眾號11日被官方封鎖。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特和微博、本報合成）

    《戲劇與影視評論》的公眾號11日被官方封鎖。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特和微博、本報合成）

    2023/01/13 13:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府嚴控人民言論與出版自由眾所皆知，近日社群平台傳出，具官方背景的部級學術期刊《戲劇與影視評論》的編輯部近期宣布，因為「不能說真話」決定集體辭職，消息曝光後引起許多網友熱議。

    綜合中媒報導，推特用戶「李老師不是你老師」9日發文，內文提到《戲劇與影視評論》學術期刊編輯部7日發布公告，宣布集體辭職。公告指出，9年前成立期刊發誓，辦刊宗旨為「現代化」和「說真話」，如不能繼續堅持這6字宗旨，多1份戲劇影視藝術的雜誌是沒有多少意義的，「所謂說真話，就是只能自己真正相信的，不為權力或金錢說自己並不真信的話。」

    公告發出不久後即被下架，但許多中國網友早已截圖並轉傳。《戲劇與影視評論》的公眾號11日被官方封鎖，同時過往發布文章皆無法線上查閱。

    據悉，《戲劇與影視評論》屬於中國部級期刊，於2014年經中國國家新聞出版總署批准正式創刊，由南京大學文學院和中國戲劇出版社聯合創辦的雙月刊，並由南大負責全部編輯作業。

    網友得知消息後紛紛留言表達不同看法，有人說「有骨氣」、「致敬」、「在中國搞藝術和學術等於自斷前程」、「多可悲」、「不能說真話，是時代的倒退」、「一個極度黑暗的政權想消滅這個國家的一切」、「藝術在中共國已瀕死狀態」，還有網友指出「南大的戲劇是業內公認的第一，其創辦的刊物也是行業的風向口，近年來雖然戲劇影視文學的同學們仍堅持在創作一線，但是大批的電影被卡在審查關口，學術界更是一團稀泥只敢說漂亮話，每次辦講座都講所謂的新主流電影，歌頌我們電影如何如何優秀，明眼人都知道這是個笑話」。

    據官方背景的部級學術期刊《戲劇與影視評論》的編輯部宣布，因為「不能說真話」決定集體辭職。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

    據官方背景的部級學術期刊《戲劇與影視評論》的編輯部宣布，因為「不能說真話」決定集體辭職。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

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