劍指中國！ 美防長宣布沖繩部署新陸戰隊單位

美防長奧斯汀宣布將在日本沖繩部署新的海軍陸戰隊單位。（路透）

2023/01/12 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕為因應中國日益升高的威脅，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天宣布，美方將在日本沖繩部署新的海軍陸戰隊單位，加強美軍在印太地區的威懾能力。

根據《CNN》報導，美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄將於明天（12日）舉行領袖會談，美日先於美東時間11日在華府召開2+2安全諮商會議，與會者有美國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Llyod Austin）、日本外務大臣林芳正及防衛大臣濱田靖一。

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在結束2+2會談後，奧斯汀於聯合記者會上宣布將持續與日本加強軍事合作關係，並升級美國在該國的軍力態勢，包括部署在沖繩一支新的海軍陸戰隊，「我們正在用更致命、更敏捷、更有能力的裝備替駐日美軍升級，此舉將加強我們在該地區的威懾力，讓我們能夠更有效地保衛日本及其人民。」

有知情美國官員透露，美方計畫在沖繩部署的陸戰隊單位具有先進的情報、監視能力和發射反艦飛彈的能力，不只能夠保衛日本，也能迅速應對周邊地區突發事件。至於會選在沖繩，是因為該島靠近台灣，被美軍視為在太平洋地區行動的要地，同時也是向中國發出強烈信號，因先前華府智庫兵推發現，日本，尤其是沖繩，將在與中國的軍事衝突中發揮關鍵作用。

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