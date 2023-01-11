美日採取具體措施加強結盟 攜手嚇阻中國犯台

美國在印太地區最重要盟邦的日本，正不斷加強和美國的戰略夥伴。圖為美國總統拜登及日本首相岸田文雄。（美聯社、路透、本報合成）

2023/01/11 20:05

〔中央社〕身為美國在印太地區最重要盟邦的日本，正不斷加強和美國的戰略夥伴關係以對抗中國，此一情況本週將顯現在冲繩美國陸戰隊的編制調整以及白宮迎接日相岸田文雄到訪。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，岸田在訪美此時，政治地位已動搖，民調支持度經常不及40%，而美國總統拜登希望拉抬這位堅定盟友的聲勢。

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同時在不久前，日本宣布大幅增加國防支出，並提出新版國家安全保障戰略，主張建立反擊或長程打擊軍力，以攻擊中國大陸目標。

日本今年是7大工業國集團（G7）主席國，現也採取重大措施來追究俄羅斯入侵烏克蘭的責任，是加入西方民主國家制裁俄國行列的第一個亞洲國家。岸田並甘冒觸怒中國的風險，公開直言亞洲有因台灣而爆發衝突的危險可能。

也許最值得注意的是，在印太地區安全威脅和戰爭風險日增的情況下，日本已揚棄數十年來在軍力上的自我設限。一名日本高層官員指出：「這就是說，日本基本上是與美國結盟，很像是美國的北大西洋公約組織（NATO）盟邦。」

美國官員透露，美、日將宣布，將駐紮在冲繩的美國陸戰隊改編為「陸戰隊濱海作戰團」（MLR），以便最遲在2025年能快速分散，前往艱困而偏遠的島嶼作戰。這個作戰團將增添反艦飛彈等先進武器，在台海爆發衝突時能攻擊中國船艦。

這些官員指出，這是至少10年來，美國在印太地區兵力態勢的最重要進步；「日本不但大幅改善了自己的戰力，也為美國提供了較大戰力。這反映日本的矛盾心理已大幅降低，願意為自己的防務扮演比較重大的角色」。

這些官員表示，日本以往採取「支票簿外交，基本上要求美國負責捍衛」這個地區的安全；並說，「如今的作法相當不同而且相當重大，基本態度是，『算我們一份吧』，而這很重要」。

新設立的美國眾議院中國事務專責委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）等決策人士對這種改變給予支持，但希望有較多行動。他指出，現任和前任美國政府在行事上似乎都沒有必要的「緊迫感」，以建立對中國的可靠嚇阻威力。

不過拜登政府官員表示，日方矢言作出的調整仍有其意義。比如日本計劃在5年間，將國防支出增加到國內生產毛額（GDP）的2%，這將是全世界第3龐大的國防預算。

同時日本決定自行建造長程飛彈並採購美製戰斧型（Tomahawk）飛彈以作為過渡武器，也將使其反擊戰力出現長足進步，並向中國發出不會對其區域侵略舉措毫無反應的訊號。

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