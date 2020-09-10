指中國是日本安全威脅！日防相：違反規則須付出代價

日本防衛大臣河野太郎。（路透）

2020/09/10 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣河野太郎9日對中國發表鷹派的強硬言論，他指中國對日本的安全構成威脅，北京企圖將海上軍事活動擴大到東海，有必要強化印度太平洋地區的區域合作。

綜合媒體報導，河野太郎9日在美國戰略與國際研究中心（CSIS）的線上研討會表示，當他擔任外務大臣的時候，他只說「嚴重關切」中國，沒有將中國稱作「威脅」，但他作為防衛大臣，必須說中國已成為日本的一個安全威脅。

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他強調有共同理念的國家應推動聯合能力，特別是在印度太平洋地區。河野太郎說，為了制止中國的擴張，當中國違反國際規則和準則時，必須讓北京付出一些代價，但僅靠日本和美國做不到，必須團結國際社會，建立更大的區域機制或全球機制。他提倡美國、日本、澳洲、印度的「四方聯盟」（Quad）應該有更密切的合作關係。

關於中國試圖以武力和脅迫改變現狀的行動，河野太郎指出，從今年4月到6月的90天內，日本自衛隊共出動戰機177次應對中國戰機，近年來日本戰機每年都出動700次左右，比冷戰時期還要多。河野太郎還說，中國近幾十年來在國防方面的支出大幅增加，中國國防支出為日本的4倍，雙方差距很大。

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日本防衛大臣河野太郎9日對中國發表鷹派的強硬言論。（圖擷取自CSIS）

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