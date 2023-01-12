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    今日烏克蘭可能是明日亞洲！ 岸田文雄：不容片面改變台海現狀

    日本首相岸田文雄。（路透）

    日本首相岸田文雄。（路透）

    2023/01/12 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄日前接受美媒專訪，明確表示「今日烏克蘭可能是明日亞洲（Ukraine today may be Asia tomorrow）」。而談到對中國武力侵犯台灣的憂慮，岸田也強調「絕不容許片面以武力改變現狀」。

    根據《華盛頓郵報》11日發佈的專訪，岸田首相在訪談中表示「台灣的和平與穩定對國際社會極為重要」。事實上，去年11月岸田在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）中，已當面向中國國家主席習近平表達對台灣海峽和平、穩定的高度重視。

    「今日烏克蘭可能是明日亞洲」，岸田首相在專訪中表示：「絕不容許任何一方片面以武力改變現狀」；去年底，岸田政府發布新版《國家安全保障戰略》3項文件，儘管沒有言明，但文件中顯然可見岸田政府聚焦在「中國對台灣可能發動的侵略」。

    新版《國家安全保障戰略》針對日本軍事部署進行了重組，軍力將大量轉移到「鄰近台灣的日本西南部島嶼」，文件中更指出，日本軍事改革的重點不是增加戰艦或戰機，而是「讓日本龐大的自衛隊，做好隨時馳援台灣相關作戰的準備」。

    《華盛頓郵報》指出，諷刺的是，岸田首相實際上一直是日本自民黨「鴿派」代表人物，這足以說明其倡導的軍事政策在日本國內幾乎受到全面性支持。岸田在專訪最後表示：「身處危局的國家領導人往往是身不由己、無法選擇的」，意味依岸田來看，日本的命運與台海安全，顯然已是密不可分。

    日本首相岸田文雄（圖左）日前才與英國簽署《相互准入協定》，軍事合作再升級。（彭博）

    日本首相岸田文雄（圖左）日前才與英國簽署《相互准入協定》，軍事合作再升級。（彭博）

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