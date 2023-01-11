捷克改裝T-72B供烏克蘭 總理戰車上簽「獻給勇敢的烏克蘭保衛者」

捷克將提供烏克蘭90輛大幅現代化的T-72B戰車，捷克總理親赴改裝廠視察，並在一輛T-72B戰車砲管上寫下「獻給勇敢的烏克蘭保衛者」。（圖擷取自捷克總理推特）

2023/01/11 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，歐美各國接連宣布將提供西方戰車、裝甲車等新型武器。而東歐各國也持續為烏克蘭提供改裝的俄製戰車。近日捷克將提供烏克蘭90輛大幅現代化的T-72B戰車，捷克總理則親赴改裝廠視察，以示支持。

美國軍聞媒體《MilitaryLeak》今（11）日報導，烏克蘭將從捷克接收90輛現代化的T-72B戰車與和TREVA-30戰術救援車。負責改裝的捷克軍火商神劍公司（Excalibur Army）將為T-72B加裝新的夜視紅外線儀與爆炸反應裝甲（ERA）。

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改裝戰車為烏克蘭安全援助計劃（USAI）的一部分，美國和荷蘭為此分擔9000萬美元（約27億元新台幣）的改裝費用，並與捷克國防部合作，提供額外45輛T-72B戰車。

9日捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）參觀神劍公司的工廠，並在一輛T-72B戰車砲管上寫下「獻給勇敢的烏克蘭保衛者」。該工廠主要為烏克蘭陸軍生產裝備，包含DANA輪式自走砲與RM-70多管火箭發射系統。也負責舊式武器的改裝。

Na tank T-72, který poputuje na Ukrajinu, jsem napsal statečným ukrajinským obráncům krátký vzkaz.



Věřím, že Ukrajinci zvítězí v jejich boji s ruským agresorem. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX — Petr Fiala （@P_Fiala） January 9, 2023

負責改裝的捷克軍火商神劍公司（Excalibur Army）將為T-72B加裝新的夜視紅外線儀與爆炸反應裝甲（ERA）。（圖擷取自Excalibur Army官網）

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