背後捅俄一刀！ 土耳其暗助烏克蘭「集束彈」

網傳影片中，俄軍上月在巴赫姆特遭到一連串砲襲，有網友質疑烏軍使用集束砲彈。（翻攝自推特影片）

2023/01/11 16:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏東索萊達（Soledar）和巴赫姆特（Bakhmut）2個前線情勢危急，此前據傳烏克蘭為了扭轉戰局，向美國要求援助「集束炸彈」（cluster munition），但遭到拒絕。不過據美國知名期刊《外交政策》（Foreign Policy）披露，土耳其去年底開始向烏克蘭運交一款美國設計的集束彈，可以摧毀俄羅斯戰車並殲滅戰場部隊。

報導引述2位熟悉內情的現任和前任美國和歐洲官員說法稱，土耳其去年11月開始運送第一批所謂的「兩用改進型常規彈藥」（DPICM），這款彈藥是土耳其在冷戰時期根據與美國的聯合生產協議製造的。

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DPICM旨在透過爆炸成更小的子彈藥來摧毀戰車，如果沒有立即爆炸，這些子彈藥可以在戰場上停留數年。每發砲彈散佈大約88個較小的集束炸彈。

集束彈藥是指集束裝填大量子彈藥，能夠遠程散布或釋放10枚以上的爆炸性子彈的彈藥，由於集束炸彈在打擊大面積目標時，具有極高的毀傷效率，因此從第二次世界大戰以來就深受各國軍隊的喜愛，目前，主要軍事強國都大量裝備集束彈藥。不過美國法律禁止出售DPICM，因為啞彈率很高。

據「人權觀察」組織調查指出，這場衝突中俄烏兩國都有使用過「集束彈」。

報導稱，土耳其幾個月來對此舉一直試圖保持沉默，也凸顯安卡拉在整個衝突期間採取的「走鋼索」（high-wire act）行動：用「旗手」TB2武裝無人機（Bayraktar TB2）支持烏克蘭，阻止俄軍在基輔的推進，並為聯合國扮演外交中間人，促成了從烏克蘭敖德薩港出口糧食的協議，而期間也因為購買俄羅斯武器並而激怒了北約組織。

《外交政策》沒有說明烏克蘭軍人在戰場上是否使用過這種集束彈。「在美國拒絕（烏克蘭）獲得集束彈藥後，土耳其是他們唯一可以獲得集束彈藥的地方」，一位不願透露姓名的消息人士說：「這只是表明，儘管土耳其在某些方面向俄羅斯示好，但它在軍事上已成為烏克蘭真正重要的支持者。」

2008年5月28日，全球124國在挪威奧斯陸簽署《集束彈藥公約》（The Convention on Cluster Munitions）。不過中國、美國、以色列、印度與俄羅斯等主要生產或使用國都未簽署這項公約。土耳其堅稱自2005年以來沒有使用、生產、進口或轉讓集束彈，並稱將來不打算這樣做。

Has a previously-unseen munition been revealed in #Ukraine?



Recently video appeared showing shelling of a Russian position in the vicinity of Bakhmut, #Donetsk Oblast. The unusual explosions have led to to many theories- but we have a strong idea about what was really used. pic.twitter.com/P16gA9vP9h — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） December 17, 2022

2022年3月21日，在烏克蘭哈爾科夫北郊遭砲擊後，從俄軍「龍捲風」（Bm-30 Smerch）多管火箭系統發射的一枚300釐米火箭彈未爆彈，尾部似乎包含集束炸彈。（法新社）

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