背後捅俄一刀！ 土耳其暗助烏克蘭「集束彈」

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏東索萊達(Soledar)和巴赫姆特(Bakhmut)2個前線情勢危急,此前據傳烏克蘭為了扭轉戰局,向美國要求援助「集束炸彈」(cluster munition),但遭到拒絕。不過據美國知名期刊《外交政策》(Foreign Policy)披露,土耳其去年底開始向烏克蘭運交一款美國設計的集束彈,可以摧毀俄羅斯戰車並殲滅戰場部隊。

報導引述2位熟悉內情的現任和前任美國和歐洲官員說法稱,土耳其去年11月開始運送第一批所謂的「兩用改進型常規彈藥」(DPICM),這款彈藥是土耳其在冷戰時期根據與美國的聯合生產協議製造的。

DPICM旨在透過爆炸成更小的子彈藥來摧毀戰車,如果沒有立即爆炸,這些子彈藥可以在戰場上停留數年。每發砲彈散佈大約88個較小的集束炸彈。

集束彈藥是指集束裝填大量子彈藥,能夠遠程散布或釋放10枚以上的爆炸性子彈的彈藥,由於集束炸彈在打擊大面積目標時,具有極高的毀傷效率,因此從第二次世界大戰以來就深受各國軍隊的喜愛,目前,主要軍事強國都大量裝備集束彈藥。不過美國法律禁止出售DPICM,因為啞彈率很高。

據「人權觀察」組織調查指出,這場衝突中俄烏兩國都有使用過「集束彈」。

報導稱,土耳其幾個月來對此舉一直試圖保持沉默,也凸顯安卡拉在整個衝突期間採取的「走鋼索」(high-wire act)行動:用「旗手」TB2武裝無人機(Bayraktar TB2)支持烏克蘭,阻止俄軍在基輔的推進,並為聯合國扮演外交中間人,促成了從烏克蘭敖德薩港出口糧食的協議,而期間也因為購買俄羅斯武器並而激怒了北約組織。

《外交政策》沒有說明烏克蘭軍人在戰場上是否使用過這種集束彈。「在美國拒絕(烏克蘭)獲得集束彈藥後,土耳其是他們唯一可以獲得集束彈藥的地方」,一位不願透露姓名的消息人士說:「這只是表明,儘管土耳其在某些方面向俄羅斯示好,但它在軍事上已成為烏克蘭真正重要的支持者。」

2008年5月28日,全球124國在挪威奧斯陸簽署《集束彈藥公約》(The Convention on Cluster Munitions)。不過中國、美國、以色列、印度與俄羅斯等主要生產或使用國都未簽署這項公約。土耳其堅稱自2005年以來沒有使用、生產、進口或轉讓集束彈,並稱將來不打算這樣做。

