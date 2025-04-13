為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南市區透天宅竄火煙 3房客驚險逃生2女嗆傷送醫

    台南市中西區永華一街122巷內一棟透天住宅，中午驚傳失火，二樓以上都竄出濃煙，3名房客驚險逃生。（圖由民眾提供）

    台南市中西區永華一街122巷內一棟透天住宅，中午驚傳失火，二樓以上都竄出濃煙，3名房客驚險逃生。（圖由民眾提供）

    2025/04/13 13:59

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區永華一街122巷內1棟4樓式的透天民宅，於今天中午驚傳竄出火煙，該屋2、3樓陽台傳出有人受困。消防局119獲報急派轄區與附近救災人車前往，消防員一面佈水線滅火、一面引導受困的1男2女房客從隔壁房子逃離脫困，2女子有受到吸入性嗆傷，被救護車送醫檢治。

    消防人員到場後發現失火民宅的1樓後方有明顯火勢與濃煙竄出，即從房子正面與後方佈水線進行射水滅火；另一方面由救災人員引導人在2、3樓陽台的1男2女租屋房客，從鄰居住宅逃離。此外，一度傳出5樓也有房客受困，消防員進入屋內搜尋、一面試著打電話聯絡，後來聯絡上確認5樓房客正在上班、沒在屋內。

    由於兩名年約2、30歲的的女房客都有些吸入性嗆傷、出現咳嗽狀況，救護員檢視後由救護車將兩女分別送醫檢查治療。

    消防員很快在20餘分鐘後就把1樓後方的火勢撲滅，在檢視火場時發現失火民宅的1樓後方堆放大量爆竹煙火、金紙與工藝品等易燃物，消防局通報救災人員要小心在火場的人身安全。據了解，脫困的男房客有在做帶貨直播工作，這些易燃等物品是其堆放的，但火災發生時，房客正在在2、3樓睡覺，不知道火勢是怎麼發生的？失火原因與責任將由消防局火調科鑑識調查。

    台南市中西區永華一街122巷內一棟透天住宅，中午驚傳失火，二樓以上都竄出濃煙，3名房客驚險逃生。（圖由民眾提供）

    台南市中西區永華一街122巷內一棟透天住宅，中午驚傳失火，二樓以上都竄出濃煙，3名房客驚險逃生。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播