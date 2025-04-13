台南市區透天宅竄火煙 3房客驚險逃生2女嗆傷送醫

台南市中西區永華一街122巷內一棟透天住宅，中午驚傳失火，二樓以上都竄出濃煙，3名房客驚險逃生。（圖由民眾提供）

2025/04/13 13:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區永華一街122巷內1棟4樓式的透天民宅，於今天中午驚傳竄出火煙，該屋2、3樓陽台傳出有人受困。消防局119獲報急派轄區與附近救災人車前往，消防員一面佈水線滅火、一面引導受困的1男2女房客從隔壁房子逃離脫困，2女子有受到吸入性嗆傷，被救護車送醫檢治。

消防人員到場後發現失火民宅的1樓後方有明顯火勢與濃煙竄出，即從房子正面與後方佈水線進行射水滅火；另一方面由救災人員引導人在2、3樓陽台的1男2女租屋房客，從鄰居住宅逃離。此外，一度傳出5樓也有房客受困，消防員進入屋內搜尋、一面試著打電話聯絡，後來聯絡上確認5樓房客正在上班、沒在屋內。

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由於兩名年約2、30歲的的女房客都有些吸入性嗆傷、出現咳嗽狀況，救護員檢視後由救護車將兩女分別送醫檢查治療。

消防員很快在20餘分鐘後就把1樓後方的火勢撲滅，在檢視火場時發現失火民宅的1樓後方堆放大量爆竹煙火、金紙與工藝品等易燃物，消防局通報救災人員要小心在火場的人身安全。據了解，脫困的男房客有在做帶貨直播工作，這些易燃等物品是其堆放的，但火災發生時，房客正在在2、3樓睡覺，不知道火勢是怎麼發生的？失火原因與責任將由消防局火調科鑑識調查。

台南市中西區永華一街122巷內一棟透天住宅，中午驚傳失火，二樓以上都竄出濃煙，3名房客驚險逃生。（圖由民眾提供）

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