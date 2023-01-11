鐵拳抗俄！ 加防長：買NASAMS送烏克蘭

加拿大國防部長阿南德強調，加拿大將繼續支持烏克蘭人民反抗俄羅斯非法和無理的入侵。（路透）

2023/01/11 15:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）10日宣布，渥太華將從美國購買「國家先進防空系統」（NASAMS），並將其轉讓給烏克蘭。

《歐洲真理報》報導，阿南德與烏國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）通電話後，宣布這一消息。她強調，「在俄羅斯對烏克蘭進行殘酷空襲的情況下，這種防空系統將有助於保護烏克蘭定居點和關鍵基礎設施免受無人機、飛彈和飛機攻擊。」

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阿南德補充說，NASAMS系統具有極高效率，這將使加拿大的援助成為對烏克蘭防禦能力的非常寶貴貢獻。「透過提供全面的軍事援助，加拿大將繼續支持烏克蘭人民反抗俄羅斯非法和無理的入侵。」

阿南德沒有透露採購NASAM的數目與價格，以及運交時程。在去8月間，美國國防部授予雷神公司1億8000萬美元（約新台幣54.8億元）合約，生產2套NASAMS系統，價格中含配備彈藥。

NASAMS系統由雷神公司，以及挪威康士伯公司合作打造，以雷神MPQ-64「哨兵」雷達為核心，搭配陸射版AIM-120空對空飛彈，最大攔截範圍可達25公里，還能換裝「刺針」、「響尾蛇」等數種飛彈，可抵禦俄羅斯戰機與巡弋飛彈等致命威脅。

NASAMS問世至今，已獲得全球12個國家採用，其中美國自2005年起，便部署在華府特區，全天候守護白宮空域，並經歷4任總統的就職典禮與國情咨文演說。美國預計援助烏克蘭8套NASAMS，目前已交付2套。

NASAMS是烏克蘭得到的第一種先進中遠程防空飛彈系統，美國預計援助8套S，目前已交付2套。（圖擷取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

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