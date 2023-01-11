俄軍猛攻索萊達 烏軍血戰「沒人能統計死亡人數」

1名正在索萊達作戰的烏克蘭第46獨立空中機動旅士兵指出，當地戰況非常危急。圖為烏軍士兵。（美聯社）

2023/01/11 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的索萊達（Soledar）和巴赫姆特（Bakhmut）正遭受俄軍與傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）猛攻，1名正在索萊達作戰的烏克蘭第46獨立空中機動旅士兵指出，當地戰況非常危急，死亡人數如此之高，以致於沒有人能統計確切死亡人數。

根據美國《CNN》報導，這名士兵接受《CNN》專訪時提到，索萊達當地局勢十分危急，建築物控制權每天都在易手，部隊沒辦法追蹤不斷上升的死亡人數，「在索萊達，沒有人計算死了多少人」。

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該名士兵指出，截至當地時間10日晚間，還不清楚俄軍究竟控制了多少區域，整個索萊達是個巨大的灰色地帶。烏軍在索萊達損失慘重，但補充兵員仍不斷投入戰場，該士兵表示：「我們部隊的人員已經更新一半以上，在新人員到達時，我們甚至沒有時間記住彼此的戰場呼號。」

第46獨立空中機動旅在索萊達奮戰不懈，烏克蘭總統澤倫斯基也在每日例行談話中表達感謝：「我要向第46獨立空中機動旅的勇士們致敬，他們在索萊達保衛戰中堅定不移，感謝這些勇士們！」

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