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    大馬H&M更衣室爆偷拍！影片慘遭丟網販賣 女受害者崩潰指認

    馬來西亞吉隆坡H&M分店爆出不少女性在更衣室遭人偷拍；示意圖。（歐新社資料照）

    馬來西亞吉隆坡H&M分店爆出不少女性在更衣室遭人偷拍；示意圖。（歐新社資料照）

    2023/01/11 21:49

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）一間H&M分店爆更衣室偷拍，嫌犯將偷拍影片處理好後，放到通訊軟體上販賣，目前已經有受害女性出面指認，當地警方將對此展開調查。

    綜合外媒報導，馬來西亞網友妮莎（Nishae）今（11）日在推特上發文表示，日前注意到有人在通訊軟體WhatsApp上，公然販賣女性在更衣室換衣服的偷拍影片。妮莎將截圖照片打馬上傳後，果真有女網友向她聯繫，指認這段影片是在去年10月份偷拍，地點就在H&M的吉隆坡分店。

    受害女網友指出，自己當時是在最左側的更衣室換衣服，崩潰表示「想知道這些影片到底來自哪裡！」妮莎後來也向H&M官方投訴，並在推特上呼籲其他女性受害者勇敢站出來報警。

    對此，馬來西亞H&M公司證實有接獲民眾投訴，並馬上將狀況通報給當地警方，同時強調「客戶的安全，對公司來說相當重要。」妮莎後續也持續更新推特，並PO出H&M客服給出的回覆，表示公司目前已經對所有更衣室進行檢查，確保沒有任何威脅到顧客隱私的安全漏洞。

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