色警官偷拍女同學洗澡 還賣論壇網站撈金

特殊身分供（收）貨者

2022/12/23 05:30

〔記者錢利忠、姚岳宏／台北報導〕檢警偵辦兩大色情論壇交易裸照牟利案，今年六月才發現有屏東縣警員劉汶燁誘騙少女拍傳裸照並賣給論壇牟利，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴；台北地檢署清查網站會員，另查出花蓮港務警察總隊警務員許秩軒（已停職）也涉案，且他從讀警大時期即開始偷拍及販售不雅照，昨另將許男及論壇供貨者等十人追加起訴。

花蓮港警務員許秩軒起訴

檢警搜索許男辦公室及住處共查扣七個密錄器，經勘查影像發現，自二○一七年開始至去年間，他除了在泳池偷拍女性換衣服、洗澡外，還曾花錢買春並偷錄性愛影像，包括他讀警大時期的五名同校女大生在內，總計有七十名成年女子對許提告。

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在學拍同學 從警拍應召女

許庭訊時承認偷拍，辯稱出於好奇。檢警勘查網站金流，查出許男於警大求學時，曾在淋浴間裝針孔，偷拍五名女大生洗澡，並賣給色情網站牟利十萬元；他從警期間還召妓偷拍應召女，不過未外流相關影像，昨依最重可處五年徒刑的妨害秘密、個資法等罪將許起訴。

花蓮港警總隊得知許男的劣跡後呈報警政署議處，考績會認定許男言行嚴重損害公務員聲譽，祭二大過免職處分，全案確定前先停職。

律師丁昱仁表示，許男同時觸犯妨害秘密、個資法及妨害風化之散布猥褻物罪，數罪從一重論處，最重可判五年以下徒刑，全案有七十名成年女性被害並提告，合議庭審理時會視個案進行評估，由合議庭裁量共幾次犯行，最終刑期可能加重或加倍。

除許男已認罪被起訴外，網站經營者及多名供貨會員們，也涉偷拍及外流被害女子不雅照，不乏未成年人受害，先後被依違反兒少性剝削防制條例等多罪起訴，現於台北地院審理中。

全案起源於某國立科大畢業生張子彥潛入某醫學院女廁等多處，偷拍近百名女子如廁一案（張已判刑六年入獄）；檢方查出，張將偷拍影像賣給兩論壇牟利，今年初起訴經營論壇的教師林清安等十五人，之後另起訴多名供貨會員，包括時任屏東縣警局里港分局三和派出所警員劉汶燁也是幫凶。

警官許秩軒坦承從學生時期就偷拍同校女同學洗澡，從警還召妓偷拍應召女。（示意圖）

警官許秩軒坦承從學生時期就偷拍同校女同學洗澡，從警還召妓偷拍應召女。（示意圖）

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