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    號稱「幫助穆斯林同胞」美19歲男跨年夜持刀砍傷3警被起訴

    紐約時報廣場於跨年夜發生持刀襲警事件。圖為示意圖非現場畫面。 （彭博）

    紐約時報廣場於跨年夜發生持刀襲警事件。圖為示意圖非現場畫面。 （彭博）

    2023/01/11 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市（New York City）時報廣場於跨年夜發生一起襲警事件，兇嫌持刀突襲警方得逞，不過被警方當場開槍制伏、逮捕；曼哈頓（Manhattan）檢察官於當地時間10日正式起訴兇嫌。

    綜合《CNN》報導，緬因州（State of Maine）19歲男子特雷弗·比克福德（Trevor Bickford）於2022年12月31日晚間10時許持刀襲警，他先後砍傷2名警員，並朝第3名警員揮刀，被這名警員當場開槍擊中肩膀制伏，比克福德在犯案現場被捕；受傷警員送醫後情況穩定，現皆已傷癒出院。

    多名執法人員表示，比克福德在犯下此案前，曾在2022年12月中旬表示自己「想出國幫助穆斯林同胞」、「願意為宗教而死」等語，因此引起聯邦調查局（FBI）的注意與訊問，並被列入FBI的觀察名單中，當時他已然透露出日後的犯案動機。

    該案的檢察官也透露，比克福德曾表示「所有美國政府官員都是他的目標」，只因為「美國政府支持以色列，所以他們不可能是真正的穆斯林」。

    檢察官達米安·威廉斯（Damian Williams）指出，比克福德前往紐約只有一個目的，就是為了殺人以及發起「聖戰」，「在剛剛過去的跨年夜裡，人們聚集在時代廣場，與親朋好友一起歡慶新年，比克福德卻以一年一度的慶祝活動為目標，高喊聖戰之名，進行了無恥的暴力、仇恨行為」。

    根據聯邦法院公布的最新文件，檢察官已對嫌犯提出4項殺人未遂指控，主要罪名是企圖謀殺美國政府官員及其雇員。曼哈頓地區檢察官辦公室表示，比克福德正面臨多項指控被起訴，其中也包括與恐怖主義相關的指控，如果所有嫌疑都被定罪，比克福德將面臨最高80年的監禁。

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