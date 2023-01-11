武漢肺炎下日本掀流感疫情？專家示警：雙重感染致重症率更高

日本新年以來出現不少流感病例，專家提醒，若同時感染到武漢肺炎與流感，可能更容易導致重症化，呼籲大眾做好預防。示意圖。（歐新社）

2023/01/11 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情侵擾下，也要提防季節性流感；日本新年以來出現不少流感病例，專家提醒，若同時感染到武漢肺炎與流感，可能更容易導致重症化，呼籲大眾做好預防。

根據《NHK》報導，日本東京北區一間診所自年初以來收治多名主訴為發燒的案例，其中一名案例為6歲男孩，自9日開始有發燒、嚴重頭痛的症狀，診所對其進行武漢肺炎與流感篩檢，男孩雖為武漢肺炎陰性，但流感檢測為陽性。

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伊藤王子神谷內科外科診所院長伊藤博道分析日本疫情現況表示，自新年以來，感染流感比例有顯著增加，整體相較於2022年末更高，他認為，如今流感病例的增幅比武漢肺炎增幅來得更高，推測這一波流感疫情可能是在迎新年民眾闔家團聚時開始擴散。

事實上，日本也有同時感染武漢肺炎與流感的案例存在。一名7歲男童日前求診，稱元旦時曾發燒到41.7度，經篩檢後確認這名男童同時感染武漢肺炎與流感；伊藤博道表示，在一個家庭內，只要有一名成員感染武漢肺炎，一名成員感染流感，那這個家庭就有一定機率同時感染2種疾病。

針對同時感染流感及武漢肺炎，日本大阪大學校教授忽那賢志受訪指出，這種患者的重症率為「只感染武漢肺炎患者」的約4倍，死亡的頻率則是「只感染武漢肺炎患者」的約2倍，呼籲大眾接種疫苗，以此盡可能地做好預防。

根據《NHK》統計，日本累計確診病例數達306萬47859例，累計死亡病例數達6萬411例。

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