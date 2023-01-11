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    首頁　>　政治

    美前副國安顧問：世衛難應付多變疫情 應成立新國際組織

    「失控的世界：COVID-19 起源及因應」講者，胡佛研究所傑出訪問學人、美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）表示，世界衛生組織（WHO）無法應對、且對中國這類不遵守會員國承諾的國家沒有約束力，建議應建立一個以「民主政體為主幹的國際組織」來面對。（記者王藝菘攝）

    「失控的世界：COVID-19 起源及因應」講者，胡佛研究所傑出訪問學人、美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）表示，世界衛生組織（WHO）無法應對、且對中國這類不遵守會員國承諾的國家沒有約束力，建議應建立一個以「民主政體為主幹的國際組織」來面對。（記者王藝菘攝）

    2023/01/11 14:43

    〔記者吳亮儀／台北報導〕亞太堅韌研究基金會邀請美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）來台，今天以「失控的世界：COVID-19起源及因應」為題演講。博明指出，未來面對多變的各種疫情，世界衛生組織（WHO）無法應對、且對中國這類不遵守會員國承諾的國家沒有約束力，建議應建立一個以「民主政體為主幹的國際組織」來面對。

    博明指出，世界衛生組織是很標準且巨大的組織，但無法敏捷並快速反應，無法面對多變的疫情，且像中國這類會員國並不遵守會員國規範，世衛對此束手無策。他認為，從這次武肺疫情中學到的教訓就是要有個新國際組織，以民主政體的國家為主，能快速分享資訊、快速反應，來面對新疫情，這並非要取代世衛，它仍能繼續做現有的工作。

    博明認為，其實他有注意到包括美國和台灣在內都認為政治決策是障礙，應讓專家帶領並回應疫情危機，但民主政體的特色及優勢就是由民選的領導人負責，會由領導人承擔責任，而非交給專家承擔。

    他舉例，例如武肺疫情初期，很多專家認為不該關閉國境，但這是錯的，初期應關閉國境來爭取時間準備物資等，讓疫情不會擴散的那麼快，而由民選的領導人來做出決策並由領導人負責。

    前美國疾病管制與預防中心HIV研究小組負責人鄢唐（Yen Pottinger）表示，科學家也可能會犯錯，她認為有些科學家過於傲慢，認為可用流感模式應對Omicron新病毒，但病毒不斷進化，人類對於病毒的所知也持續改變，因此人類面對病毒應保持謙卑。

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