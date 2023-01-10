為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    WHO：新變種病毒蔓延 建議長途航班乘客佩戴口罩

    世界衛生組織（WHO）官員今天表示，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩。（法新社）

    世界衛生組織（WHO）官員今天表示，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩。（法新社）

    2023/01/10 23:45

    〔中央社〕世界衛生組織（WHO）官員今天表示，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩，以免感染在美國迅速傳播的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新Omicron亞型變異株。

    路透社報導，世衛歐洲分部官員在記者會上宣布，目前在歐洲檢測發現的XBB.1.5亞型變異株數量仍然很少，但已出現增加趨勢。

    世衛歐洲區高級緊急事務官史摩伍德（Catherine Smallwood）指出，應建議乘客在長途航班等高風險環境中佩戴口罩。她還說：「應針對所有從COVID-19廣泛傳播地區抵達的乘客提出上述建議。」

    XBB.1.5是目前發現傳播力最強的亞型變異株。根據美國衛生官員的說法，截至本月7日止的1週裡，美國確診案例中有27.6%皆是感染這種新型變異株。

    目前尚無法預測XBB.1.5是否會在全世界引發感染浪潮。專家則稱，現有疫苗仍可持續預防重症、住院和死亡。

    史摩伍德提醒，各國在防疫上不能只關注特定地區，而被新型變種病毒殺得措手不及，這一點至關重要。

    她說：「我們認為實施旅行管制措施時，應該一視同仁，沒有歧視。」

    此外，世衛的1名發言人今天表示，世衛緊急委員會（Emergency Committee）將於1月27日召開會議，以評估COVID-19大流行是否仍應被視為全球公共衛生緊急事件。

    世衛發言人德萊斯戴（Carla Drysdale）在日內瓦的記者會上正式確認上述會議時間。

    會後，緊急委員會將向世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出建議，並由他做出最終決定，是否要取消自2020年1月實施至今的這項「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重症治療1天9萬 中國染疫病患債務壓力山大
    2023/01/10 23:02

    重症治療1天9萬 中國染疫病患債務壓力山大
    中國武肺案例激增 WHO歐洲主任：不會影響歐洲太多
    2023/01/10 22:54

    中國武肺案例激增 WHO歐洲主任：不會影響歐洲太多

    2022平衡型基金績效盤點 富坦穩月收唯一逆勢正報酬
    防堵中國疫情！ 韓國要求港澳航班也一律降落仁川機場
    2023/01/10 17:25

    防堵中國疫情！ 韓國要求港澳航班也一律降落仁川機場
    「海怪」XBB.1.5來襲 揭Omicron最具傳播性變體全貌
    2023/01/10 15:48

    「海怪」XBB.1.5來襲 揭Omicron最具傳播性變體全貌
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播