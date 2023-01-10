「海怪」XBB.1.5來襲 揭Omicron最具傳播性變體全貌

Omicron變異分支XBB.1.5被稱為「海怪」（Kraken），去年10月首次在紐約現蹤。病毒示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2023/01/10 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月首次發現的Omicron變異分支XBB.1.5，近日在美國肆虐，去年最後一週占全美病例40%，今年首週也占全美病例27%以上，現也在全球超過25個國家或地區現蹤。

美國「生活科學」（LiveScience）網站整理目前有關Omicron變異分支XBB.1.5的相關資訊，Omicron變異分支XBB.1.5被稱為「海怪」（Kraken），去年10月首次在紐約現蹤，該變異分支源自XBB變體，XBB則是從Omicron早期變異BA.2.10.1和BA.2.75交換基因而來。

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XBB變體能逃脫先前確診和疫苗接種獲得的抗體，但同時也失去了一些與細胞緊密結合的能力，這是病毒感染的關鍵步驟，以致於XBB與其他Omicron變異相比，傳播力不強；隨著XBB傳播，它獲得新的突變，成為XBB.1.5。

最新發表在《bioRxiv》的預印研究報告稱，XBB.1.5獲得F486P突變，這種突變似乎可以恢復病毒緊緊抓住細胞的能力，不過該研究尚未經過同儕審查。

現有證據表明XBB.1.5是迄今為止檢測到的最具傳播性的Omicron變體，但暫無證據表明XBB.1.5會導致更嚴重疾病。

在疫苗部分，XBB.1.5源自Omicron變體BA.2，雖然目前追加劑疫苗是為BA.5變體開發的，但它已被證明可以產生識別BA.2的抗體，雖然XBB.1.5有逃脫抗體的能力，但接種疫苗「即使你被感染了，你的病毒載量也應該較低，病毒傳播能力也應該較低。」

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