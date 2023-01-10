烏俄戰爭影響廢核 比利時宣布2核電廠延長使用10年

比利時總理德克魯（見圖）表示，原訂在2025年退場的杜爾核電廠4號反應爐（Doel 4）與蒂昂日核電廠3（Tihange 3），這2座核反應爐將延長使用期限至2035年。（路透）

2023/01/10 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰至今約10個月，不僅造成大量人民死傷，同時也造成周邊歐盟國家能源短缺，比利時總理德克魯（Alexander De Croo）週一表示，當局與法國供應商「Engie」簽約達成協議，原訂在2025年退場的杜爾核電廠4號反應爐（Doel 4）與蒂昂日核電廠3（Tihange 3），將延長使用期限至2035年。

綜合外媒報導，德克魯9日表示，由於比利時政府與法國能源供應商Engie達成協議，加上烏俄戰爭緣故，因此當局決定將國內2座核反應爐，分別為杜爾核電廠4號反應爐（Doel 4）、蒂昂日核電廠3（Tihange 3），預計將在2026年11月重新啟動，並繼續運行10年。

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據悉，這2座核反應爐原訂於2025年永久關閉，但政府決定延展使用至2035年。

德克魯透露，「延長這2座核反應爐的使用年限，對於保障我們能源安全至關重要」，接著說雖然已與法國能源供應商Engie達成延期協議，不過細節尚未完全詳談，未來數月將繼續討論。比利時電力網路公司曾警告，如果不延長核反應爐運作，比利時將在2026年至2027年冬季面臨嚴重電力短缺問題。

報導指出，雙方於2022年7月已簽署1份延長年限意向書，未來將進一步討論比利時政府和Engie公司之間如何分擔核廢料管理費用。Engie也發布聲明指出，雙方共同目標為努力在2026年11月重啟杜爾4號和蒂昂日3號核反應爐。

據世界核協會數據顯示，比利時6座正在運行中的核反應爐，總共產生5千兆瓦特（gigawatt）電量，約佔國內一半電量，即使延長杜爾4號與蒂昂日3號核反應爐使用年限，比利時仍須填補2025年至2026年潛在發電缺口。

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