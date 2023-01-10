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    戰鬥最激烈前線！俄傭兵猛攻索萊達 城鎮屍橫遍野、建築全毀

    烏東索萊達和巴赫姆特是目前戰鬥最激烈的前線，但在寒冬的條件下，雙方幾乎都沒有取得進展。（路透）

    烏東索萊達和巴赫姆特是目前戰鬥最激烈的前線，但在寒冬的條件下，雙方幾乎都沒有取得進展。（路透）

    2023/01/10 12:53

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的索萊達（Soledar）和巴赫姆特（Bakhmut）兩座城鎮，正進行激烈戰鬥，兩城鎮相距僅幾英里，俄傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）與親俄武裝部隊猛攻，烏克蘭總統澤倫斯基表示，地上屍橫遍野，索萊達已經沒有完整的建築在了。

    據《路透》報導，烏東頓巴斯地區的索萊達和巴赫姆特是目前烏俄戰爭戰鬥最激烈的前線，俄傭兵組織「瓦格納集團」與親俄武裝部隊猛攻，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）表示，敵人使用大量火砲、多管火箭炮系統和迫擊砲，並跨過自己士兵的屍體持續進攻，但烏軍仍堅守城鎮。

    烏克蘭軍事分析專家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）指出，索萊達和巴赫姆特是目前戰鬥最激烈的前線，但在寒冬的條件下，雙方幾乎都沒有取得進展，許多傷兵無法獲得救治，負傷死在戰場上。

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，索萊達屍橫遍野，當地已經沒有完整的建築在了，他稱讚守軍「由於我們士兵在索萊達的韌性，為烏克蘭贏得了更多的時間和更多的力量。」

    「瓦格納集團」執著於猛攻索萊達在於該城鎮因鹽礦採集，擁有龐大的地下洞穴網絡，可以容納大批人以及戰車和其他戰爭機器，據信這些礦山延伸至地下100多英里，甚至有包含禮堂規模大小的洞穴。

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