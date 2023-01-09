中國農村買不到藥 小孩發燒吞動物用藥肝衰竭

中國內蒙古傳出有家長買不到退燒藥，便讓染疫小孩吞下動物用藥導致肝衰竭事件。（取自網路）

2023/01/09 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國防疫降級又適逢農曆春節即將到來，專家預估疫情恐朝農村擴散，引發擔憂。中媒近日報導，內蒙古農村1對姊弟染疫發燒到39度，因買不到退燒藥，父母拿動物用藥替代，導致小姊弟肝腎衰竭。

綜合中媒報導，小姊弟爸爸表示，他們一家四口同時染疫，他跟太太先高燒不退，村裡買不到退燒藥，兩人就想到以前也曾吞「為家裡牛準備用藥」來退燒，這次也服動物用藥，「吃起來苦苦的，沒有特別感覺」。

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小姊弟隔一天也開始高燒，小姊弟爸爸說，看他們一度燒到39度，他跟太太很緊張就也讓小孩吞動物用藥，他們服藥後3天開始出現噁心、嘔吐、肚子痛等症狀，還以為是武肺病毒造成，又多次讓小孩服動物用藥。

小姊弟最後因症狀未改善被緊急送醫，醫院檢查發現，小姊弟肝臟、腎臟都出現衰竭，凝血也有問題，緊急將兩人轉往北京大醫院救治才免除換肝命運。

消息一出，中國網友氣憤表示，「但凡有人用的退燒藥誰願意吃獸藥」、「鄉下退燒藥早斷了 現在供應的也只是杯水車薪」、「還看過吞貓砂來止瀉...好像說有療效成分」、「社會底層人民真的苦」等。

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