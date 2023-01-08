泰國長公主仍昏迷！王室：因感染黴漿菌引起心律不整

泰國王室宮務處（Royal Household Bureau）於昨（7日）發布聲明，長公主因感染黴漿菌，現今仍處於昏迷狀態。（路透）

2023/01/08 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）去年12月14日出席活動時心臟病發送醫，傳出腦死消息，引起外界高度關注。泰國王室宮務處（Royal Household Bureau）於昨（7日）發布最新聲明，長公主目前仍處於昏迷狀態，且病因為黴漿菌感染引起心律不整，需持續以裝置、藥物治療維持心臟等器官功能。

據《曼谷郵報》 報導，先前，泰國王室針對長公主帕差拉吉帝雅帕的病情已發布2則相關消息，內容分別指出長公主因心臟問題送醫急救、治療後狀況穩定，且需透過藥物控制及機器治療，同時醫療團隊將密切監測病情。然而，昨（7日）發布第3則最新消息，長公主因感染黴漿菌，導致心臟發炎，現今仍處於昏迷狀態。

請繼續往下閱讀...

帕差拉吉帝雅帕去年12月14日傍晚，位於呵叻府（Korat）巴衝地區（PakChong）參加國際犬隻比賽時，突心臟病發失去意識，立即被送往巴衝娜娜醫院（Pak Chong Nana Hospital）治療，經急救結果，公主需裝上葉克膜治療，隨後當局派出一架醫療直升機，將她送至曼谷的朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）進行全面檢查和治療。

HRH Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati remained unconscious, the Royal Office said.



Doctors said her unconsciousness was caused by an acute heart arrhythmia due to heart inflammation after mycoplasma infection.#Thailand pic.twitter.com/0XcJiD2qSw — Thai Enquirer （@ThaiEnquirer） January 8, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法