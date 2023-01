泰國長公主仍昏迷！王室：因感染黴漿菌引起心律不整

2023/01/08 16:50

〔即時新聞/綜合報導〕泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕(Princess Bajrakitiyabha)去年12月14日出席活動時心臟病發送醫,傳出腦死消息,引起外界高度關注。泰國王室宮務處(Royal Household Bureau)於昨(7日)發布最新聲明,長公主目前仍處於昏迷狀態,且病因為黴漿菌感染引起心律不整,需持續以裝置、藥物治療維持心臟等器官功能。

據《曼谷郵報》 報導,先前,泰國王室針對長公主帕差拉吉帝雅帕的病情已發布2則相關消息,內容分別指出長公主因心臟問題送醫急救、治療後狀況穩定,且需透過藥物控制及機器治療,同時醫療團隊將密切監測病情。然而,昨(7日)發布第3則最新消息,長公主因感染黴漿菌,導致心臟發炎,現今仍處於昏迷狀態。

帕差拉吉帝雅帕去年12月14日傍晚,位於呵叻府(Korat)巴衝地區(PakChong)參加國際犬隻比賽時,突心臟病發失去意識,立即被送往巴衝娜娜醫院(Pak Chong Nana Hospital)治療,經急救結果,公主需裝上葉克膜治療,隨後當局派出一架醫療直升機,將她送至曼谷的朱拉隆功醫院(Chulalongkorn Hospital)進行全面檢查和治療。

