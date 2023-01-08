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    因應台灣有事 日本擬在西南群島增建130座彈藥庫

    日本首相岸田文雄政府計畫在西南群島增建130座彈藥庫，以因應台海危機。（美聯社）

    日本首相岸田文雄政府計畫在西南群島增建130座彈藥庫，以因應台海危機。（美聯社）

    2023/01/08 15:54

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕台海潛在的軍事衝突，令日本不敢掉以輕心。《日經亞洲》（Nikkei Asia）7日獨家報導，日本防衛省計畫在南西諸島（西南群島）增建約130座彈藥庫，同時也考慮與美國討論，讓自衛隊可共用駐日美軍基地。

    據報導，日本全境目前有約1400座彈藥庫，但因為冷戰時期為了抵禦前蘇聯入侵，其中有7成彈藥庫集中在北海道，與東海的島嶼相距2000多公里。如今，日本的彈藥庫存量最多僅能支撐自衛隊2個月，而距離台灣最近的九州和沖繩地區，彈藥庫存更不到10％。

    防衛省評估，陸上自衛隊未來10年內需要新增約90座彈藥庫，而海上自衛隊需新增約40座，其中有70座會在5年內完工。新建的彈藥庫將分布在南西諸島，從九州南端延伸至沖繩，包括更靠近台灣的島嶼。東京當局準備啟動與相關島嶼政府和居民的協商，但土地徵收等問題料成為阻礙，陸上自衛隊就曾在2019年因宮古島居民抗議，不得不將飛彈從新設施移走。

    日本首相岸田文雄計畫從下一個財政年度開始，5年內斥資5兆日圓（約1.16兆台幣）採購彈藥和飛彈，並在南西諸島部署「距外飛彈」（Standoff Missile）、建立反擊能力，應對日本遭受的外來威脅。

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