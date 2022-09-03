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    「台灣有事日本有事」能否實踐 矢板明夫：安倍把框架提出來

    台灣教授協會今在台大舉辦「民主防衛與國防安全」學術研討會；矢板明夫以「後安倍時代的台海局勢」為題，發表專題演講。（記者吳書緯攝）

    台灣教授協會今在台大舉辦「民主防衛與國防安全」學術研討會；矢板明夫以「後安倍時代的台海局勢」為題，發表專題演講。（記者吳書緯攝）

    2022/09/03 12:54

    〔記者吳書緯／台北報導〕前日本首相安倍晉三去年提出「台灣有事，日本有事」概念，影響台日兩國深遠，但尚未成為日本明確的政策；日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫今表示，安倍將過去日本視而不見的問題提出，將大的框架提出來，督促大家往前進，先有框架，才會有相關法律、政策的提出。

    台灣教授協會今在台大舉辦「民主防衛與國防安全」學術研討會，國安會秘書長顧立雄也低調出席與會；矢板明夫以「後安倍時代的台海局勢」為題，發表專題演講。

    會後問答時間，顧立雄提問說，「台灣有事就是日本有事」是在安倍時代的議題，但如同矢板明夫在演講提到，台灣問題的國際化，而「台灣有事就是日本有事」，似乎沒有形成明確政策意涵，這是一個感情用語還是會成為日本政策基礎，而在後安倍時代，無論誰當首相，在日本媒體界、日本國民在反中意識強烈的情況下，如何推動相關政策。

    矢板明夫分享，去年安倍晉三說「台灣有事，日本有事」是在去年12月在台灣國策研究院的視訊演講所提出，他當時聽了也嚇一跳，因為日本政治人物很含蓄，「這種說法通常是黑道喝醉酒才會說的」，確實政策沒有具體化，而安倍晉三當首相雖很挺台灣的，但當家時有很多具體的事情沒能做。

    矢板明夫舉例，總統蔡英文2019年12月接受產經新聞專訪時，提及應展開台日安保對話，當時安倍擔任首相，但是「安倍政權已讀不回」，產經新聞當時連續數日派出記者堵訪日本相關閣員，但是都不說話，而安倍擔任首相時，中日貿易還很多，若展開台日安保對話，會遇到中國各種報復。

    因此，矢板明夫說，安倍卸任首相後，曾說自己身體不好，活不了太久，但去年生日時曾說希望能在多活3年，化解台海危機，因此在去年9月27日之後，做了很多動作，而「台灣有事，日本有事」，這句話就留了下來。

    此外，矢板明夫表示，「台灣有事，日本有事」這句話就是讓日本過去視而不見的問題被提出，中國領導人習近平若要攻台，一定會把美國介入考慮進去，美國若要出手介入，在日本沖繩的普天間、嘉手納等駐日美軍基地會參與，而中國若攻擊這些駐日美軍基地，就是直接攻擊日本。

    而若台海爆發戰事，矢板明夫說，必然不可能使用民航機撤出25000人的日本在台僑民，所以必然要出動軍用運輸機撤僑，也必然會協助歐美等國撤僑，所以「日本人不可能不被捲入戰爭」。

    最後，矢板明夫說，中國要收復台灣，也會一併收復釣魚台，這些問題日本過去完全沒有想到的，8月初日本東京舉行大型兵推， 10幾個自民黨國會議員參與，日後也應該會有相關法律制定。

    矢板明夫說，安倍是先把大的框架提出來，督促大家往前走，所以「台灣有事，日本有事」框架下，會有幾十條法律、上百條政策，開始在推動。

    台灣教授協會今在台大舉辦「民主防衛與國防安全」學術研討會，國安會秘書長顧立雄（左）出席與會，矢板明夫（中）發表專題演講，會後和台灣教授協會會長許文堂（右）合影。（記者吳書緯攝）

    台灣教授協會今在台大舉辦「民主防衛與國防安全」學術研討會，國安會秘書長顧立雄（左）出席與會，矢板明夫（中）發表專題演講，會後和台灣教授協會會長許文堂（右）合影。（記者吳書緯攝）

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