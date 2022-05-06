為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳唐山籌組安倍晉三之友會

    日本產經新聞報導，來自台灣政、商、學界人士將以日本前首相安倍晉三之名成立「安倍晉三之友會」，首任會長預定由前總統府秘書長、現任遠景基金會董事長陳唐山擔任。（圖取自安倍晉三臉書）

    日本產經新聞報導，來自台灣政、商、學界人士將以日本前首相安倍晉三之名成立「安倍晉三之友會」，首任會長預定由前總統府秘書長、現任遠景基金會董事長陳唐山擔任。（圖取自安倍晉三臉書）

    2022/05/06 05:30

    「一點一滴讓日本支持台灣 從非官方轉為官方」

    〔記者楊丞彧、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕日本產經新聞報導，來自台灣政、商、學界人士將以日本前首相安倍晉三之名成立「安倍晉三之友會」，首任會長預定由前總統府秘書長、現任遠景基金會董事長陳唐山擔任。陳唐山昨受訪證實此事，並說一定會邀請安倍訪台。陳指出，台日沒有正式外交關係，希望透過民間組織努力，一點一滴讓日本支持台灣的形式從非官方漸轉變為官方。

    促進台日親善 邀請安倍訪台

    陳唐山說，安倍對台灣真的相當重視，也十分友好，甚至公開表示「台灣有事就是日本有事」，因此想成立「安倍晉三之友會」這樣的民間組織，透過安倍的名望為號召，強化並深化台日關係，也促進雙方人民彼此了解，目前架構已差不多了，想法也獲得安倍本人首肯；現正力邀安倍訪台，就看他何時方便成行。

    陳也提到，在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣受到國際高度關注，若台日能強化雙邊交流，也能讓台灣人更有信心。在政府外交工作之外，民間以前透過「李登輝之友會」，影響許多日本人對台灣的看法；而成立「安倍晉三之友會」，希望藉此強化日本人對台灣未來發展的印象，強化雙邊關係。

    據產經新聞報導，「安倍晉三之友會」首任會長由陳唐山擔任，目前已知的發起人或顧問已超過五十人，包括前中研院院長李遠哲、前司法院副院長城仲模、台北一○一董事長張學舜、台灣日本研究院理事長李世暉、前駐日代表羅福全等人。

    報導指出，「安倍晉三之友會」將仿效「李登輝之友會」模式，主要活動包括定期舉辦日台關係演講會、就安倍提出的「印度太平洋戰略構想」舉辦學習會，並在安倍訪台時舉辦歡迎活動等。武漢肺炎疫情結束後，也將定期組團訪日拜會安倍本人和其他政治人物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朝野接見日本自民黨青年局訪團 蔡英文：台日安全不是單一國家課題
    2022/05/06 05:30

    朝野接見日本自民黨青年局訪團 蔡英文：台日安全不是單一國家課題
    日續公布共艦動態 邱國正：遼寧艦第10次遠航
    2022/05/06 05:30

    日續公布共艦動態 邱國正：遼寧艦第10次遠航

    建商搶布局 高房價外溢周邊受惠
    M109A6交期延宕 邱國正︰國軍照程序走 也有備案
    2022/05/06 05:30

    M109A6交期延宕 邱國正︰國軍照程序走 也有備案

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播