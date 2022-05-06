陳唐山籌組安倍晉三之友會

日本產經新聞報導，來自台灣政、商、學界人士將以日本前首相安倍晉三之名成立「安倍晉三之友會」，首任會長預定由前總統府秘書長、現任遠景基金會董事長陳唐山擔任。（圖取自安倍晉三臉書）

2022/05/06 05:30

「一點一滴讓日本支持台灣 從非官方轉為官方」

〔記者楊丞彧、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕日本產經新聞報導，來自台灣政、商、學界人士將以日本前首相安倍晉三之名成立「安倍晉三之友會」，首任會長預定由前總統府秘書長、現任遠景基金會董事長陳唐山擔任。陳唐山昨受訪證實此事，並說一定會邀請安倍訪台。陳指出，台日沒有正式外交關係，希望透過民間組織努力，一點一滴讓日本支持台灣的形式從非官方漸轉變為官方。

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促進台日親善 邀請安倍訪台

陳唐山說，安倍對台灣真的相當重視，也十分友好，甚至公開表示「台灣有事就是日本有事」，因此想成立「安倍晉三之友會」這樣的民間組織，透過安倍的名望為號召，強化並深化台日關係，也促進雙方人民彼此了解，目前架構已差不多了，想法也獲得安倍本人首肯；現正力邀安倍訪台，就看他何時方便成行。

陳也提到，在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣受到國際高度關注，若台日能強化雙邊交流，也能讓台灣人更有信心。在政府外交工作之外，民間以前透過「李登輝之友會」，影響許多日本人對台灣的看法；而成立「安倍晉三之友會」，希望藉此強化日本人對台灣未來發展的印象，強化雙邊關係。

據產經新聞報導，「安倍晉三之友會」首任會長由陳唐山擔任，目前已知的發起人或顧問已超過五十人，包括前中研院院長李遠哲、前司法院副院長城仲模、台北一○一董事長張學舜、台灣日本研究院理事長李世暉、前駐日代表羅福全等人。

報導指出，「安倍晉三之友會」將仿效「李登輝之友會」模式，主要活動包括定期舉辦日台關係演講會、就安倍提出的「印度太平洋戰略構想」舉辦學習會，並在安倍訪台時舉辦歡迎活動等。武漢肺炎疫情結束後，也將定期組團訪日拜會安倍本人和其他政治人物。

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