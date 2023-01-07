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    墨國毒梟之子遭捕引幫派暴亂 武裝衝突29死

    墨國毒梟歐維迪歐遭捕引發當地幫派份子暴亂。（法新社）

    墨國毒梟歐維迪歐遭捕引發當地幫派份子暴亂。（法新社）

    2023/01/07 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥安全部隊5日逮捕大毒梟「矮子」古茲曼之子、販毒集團西納羅亞（Sinaloa）少主歐維迪歐（Ovidio Guzman）。此次行動引發販毒集團暴亂，在街頭與軍警爆發武裝衝突。據官方指出，本次事件有29人喪命。

    《路透》報導，墨國國防部長桑多華（Luis Cresencio Sandoval）當地時間週五指出，因逮捕歐維迪歐引發的暴力行動造成29人死亡，19名為疑似幫派份子，10人為軍警，不過沒有平民喪生。另有21人遭逮捕。

    墨總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）提到，目前還沒有引渡歐維迪歐到美國的計畫，案件得由墨西哥的法官來定奪。本次的突襲行動沒有美方軍力協助。歐維迪歐的父親古茲曼被逮捕後於2017年引渡至美國，在最高戒備的監獄服刑。

    桑多華表示，錫那羅亞將維持在高度維安狀態以保護公眾，還會在當日增派1000名士兵支援。

    墨西哥警方曾在2019年抓到歐維迪歐，但為避免其手下的暴力威脅只得縱虎歸山。美國在去年12月發出懸賞令，對提供情資讓歐維迪歐及另外3個兄弟遭逮捕或定罪者，給予最高500萬美元獎金。而墨國此次成功逮到歐維迪歐的時間點，正好在美國總統拜登下週到訪出席峰會之前。

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