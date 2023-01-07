圍捕大毒梟之子雪恥 墨軍警7死

西納羅亞集團少主歐維迪歐在父親入獄後，持續走私毒品到美國，早被美方視為眼中釘。圖為歐維迪歐二○一九年十月被捕的畫面。（美聯社檔案照）

2023/01/07 05:30

動員900人 機場和市區硝煙四起 連同民眾29傷

〔編譯孫宇青／綜合報導〕墨西哥安全部隊五日出動超大陣仗，順利逮捕大毒梟「矮子」古茲曼之子、販毒集團西納羅亞（Sinaloa）少主歐維迪歐（Ovidio Guzman），一雪三年多前將其逮捕、卻又縱放之恥，同時也在美國總統拜登八日即將到訪前「給個交代」。不過，這次行動依舊引發激烈衝突，機場和市區硝煙四起，有客機和軍機遭子彈擊中、車輛遭劫持及放火，導致安全部隊七人不幸身亡，連同民眾在內共有廿九人受傷。

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同夥燒車劫掠反擊 客機軍機都中彈

墨國軍隊、軍事化警察「國家衛隊」和州警察在古茲曼老家西納羅亞州古里亞坎市偵查、監控六個月後，五日凌晨動員約九百人展開閃電作戰，在發現卅二歲、綽號「老鼠」的歐維迪歐所在的可疑武裝車隊後，迅速包圍搜查，並進行逮捕。然而，火力強大的販毒集團同黨隨即強力反擊，在街上劫掠、焚燒車輛，並在古里亞坎機場、軍事基地外圍和市內外主要交通節點設置路障，企圖加以攔阻。

不僅如此，古里亞坎機場一架墨西哥國際航空公司班機當天一早準備起飛之際，有兩架空軍運輸機、三或四架軍用直升機等著降落，民航機內的乘客清楚聽到外頭爆發槍響，眾人緊急趴倒掩蔽，據知客機和軍機都被子彈擊中，所幸無民眾受傷。網路影片顯示，軍警疑似出動直升機掃射販毒集團成員藏身處。隨後，古里亞坎機場及該州另兩座主要機場被迫關閉，逾一百個航班遭取消，學校停課，民眾被要求留在家。

矮子古茲曼在美服刑 兒子二度被逮

安全部隊在行動期間與販毒集團發生十二起衝突，並有廿五件搶案，以及二五○輛汽車遭縱火與設置路障，總計安全部隊七人喪命，包含一名上校，以及廿一人和八名平民受傷；販毒集團傷亡未知。

據了解，在父親淪為美國聯邦超級監獄階下囚後，歐維迪歐仍繼續率領集團從事古柯鹼等毒品交易，尤其是合成鴉片類藥物芬太尼的製造。據統計，墨國已在二○一九年超越中國，成為美國境內芬太尼的主要供應國；芬太尼更是十八至四十九歲美國人的主要死因。美國國土安全部懸賞五百萬美元抓捕歐維迪歐。

3年前駁火癱瘓全市 當局選擇縱放

二○一九年十月中旬，歐維迪歐在家鄉落網，不料同黨份子與軍警大規模駁火，導致全市癱瘓失序，當局為避免暴力升級，竟決定予以釋放，這也成為總統羅培茲歐布拉多政府「反毒戰爭」的一大污點，甚至連美國政府都懷疑其可能放棄掃毒。

墨國國防部長桑多華證實逮捕歐維迪歐，並已由墨國空軍押送至墨西哥市囚禁。不過，目前還不清楚歐維迪歐是否會被引渡至美國受審。

被劫掠、放火當成路障的汽車冒出濃濃黑煙。（路透）

西納羅亞集團在城市多處設置路障，企圖阻止安全部隊逮捕歐維迪歐。（路透）

許多民眾被脅迫交出車輛，整起行動導致不少無辜民眾受傷。（法新社）

西納羅亞集團和安全部隊在機場駁火，一架客機上的乘客緊急藏身避難。（路透）

墨西哥販毒集團西納羅亞為阻止歐維迪歐被捕，在街上燒車擋路，一名墨國軍人持續在周遭戒備。（路透）

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