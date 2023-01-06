網傳「經培訓的鳥會唱女高音」 查核中心：錯誤訊息

近日社群平台上流傳「北京音樂學院培訓的鳥會唱歌」的影片，經查證後內容是錯誤訊息。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

2023/01/06 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群媒體上流傳「北京音樂學院培訓的鳥會唱歌」的影片，內容稱北京中央音樂學院培訓出一隻會唱歌的鳥。事實查核平台查證後指出，網傳內容是錯誤訊息。

「TFC台灣事實查核中心」5日發布的「事實查核報告」指出，社群平台自12月底出現「北京音樂學院培訓的鳥會唱歌」的影片，內容稱北京中央音樂學院培訓出一隻會唱歌的鳥，這隻鳥非常好聽，甚至還會唱「花腔女高音」。

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查核中心檢視網傳影片，網傳的「花腔女高音」聲音蓋過背景聲，並不自然。而且將影片速度調慢，明顯看到畫面中的鳥是憑空出現。

將網傳影片以百度圖片搜索，可找到《白鹿視頻》在2022年11月發布的影片與網傳影片相同，但畫面中並沒有明顯可見的鳥類。《白鹿視頻》指出，這是1名路人看到許多老年人在拍攝1隻鳥，覺得新奇才將這個畫面錄下來。報導中並未提到「音樂學院」、鳥唱「花腔女高音」，可知網傳影片經過變造。

根據網友留言提到網傳影片中是在四川浣花溪公園，查核中心比對Google地圖，可確定網傳影片是拍攝於浣花溪公園，並不在北京中央音樂學院。

查核中心請屏科大鳥類生態研究室博士後研究員洪孝宇協助辨識影片中的鳥類品種。洪孝宇表示，網傳影片中的鳥是「黑領椋鳥」，是十分普遍的鳥類。而《白鹿視頻》搭配的照片是「紅胸啄花」，不容易見到，比較有可能吸引到民眾圍觀拍攝。

事實查核中心綜合以上資訊認定，網傳「北京音樂學院培訓的鳥會唱歌」的影片是「錯誤」訊息。

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