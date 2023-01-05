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    警告習近平 前北約秘書長：任何對台動作將引發民主世界堅決回應

    北約前秘書長拉斯穆森今天表示，西方應立刻明確向習近平表明，任何對台動作都將引發民主世界堅決回應。（記者劉信德攝、取自推特@AndersFoghR；本報合成）

    北約前秘書長拉斯穆森今天表示，西方應立刻明確向習近平表明，任何對台動作都將引發民主世界堅決回應。（記者劉信德攝、取自推特@AndersFoghR；本報合成）

    2023/01/05 22:59

    〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）前秘書長、丹麥前總理暨民主聯盟（Alliance of Democracies，AoD）基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）今天（5日）在我國外交部舉行訪台記者會後，在推特呼籲西方明確正告中國，任何針對台灣的動作都將引起民主世界堅決的回應。

    拉斯穆森今天表示，台海現狀就是一個巨大的威權國家威脅著較小的民主國家，與俄羅斯對烏克蘭相似，對此絕不可忽視。有鑑於烏國遭遇的事情，台灣必須具備自衛能力，並讓中國知道任何侵略行動代價都將無比高昂。

    他接著說，從烏俄戰爭可以得知，西方不僅低估俄總統普廷的野心與殘暴，野高估俄軍的實力。最重要的是，像普廷這樣的獨裁者不會同情弱者，他只在意民主盟友展現的堅定，因此面對中國，他認為西方不該重蹈覆轍選擇一再寬容，必須堅定回應獨裁者，才能有效嚇阻其侵略野望。

    拉斯穆森也直言，歐洲直到現在仍有不少人認為在與美國跟中國的三角關係之間，能扮演調解者的角色，這樣的想法簡直「太天真」，「在民主與獨裁之間無法『中立』，必須選邊站，而歐盟必須站在民主陣營這一方，共同對抗專制國家。」

    訪台記者會結束後，拉斯穆森又於推特發文強調，「我們絕不能像對普廷那樣，在面對習近平時犯下同樣的錯誤。我們現在應該明確表示，任何針對台灣的舉動都會引起民主世界一致且堅決的回應，這就是我今天在台北對外發出的訊息。」

    北約前秘書長拉斯穆森今天表示，西方應立刻明確向習近平表明，任何對台動作都將引發民主世界堅決回應。（記者劉信德攝）

    北約前秘書長拉斯穆森今天表示，西方應立刻明確向習近平表明，任何對台動作都將引發民主世界堅決回應。（記者劉信德攝）

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