警告習近平 前北約秘書長：任何對台動作將引發民主世界堅決回應

2023/01/05 22:59

〔即時新聞/綜合報導〕北大西洋公約組織(NATO)前秘書長、丹麥前總理暨民主聯盟(Alliance of Democracies,AoD)基金會主席拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)今天(5日)在我國外交部舉行訪台記者會後,在推特呼籲西方明確正告中國,任何針對台灣的動作都將引起民主世界堅決的回應。

拉斯穆森今天表示,台海現狀就是一個巨大的威權國家威脅著較小的民主國家,與俄羅斯對烏克蘭相似,對此絕不可忽視。有鑑於烏國遭遇的事情,台灣必須具備自衛能力,並讓中國知道任何侵略行動代價都將無比高昂。

他接著說,從烏俄戰爭可以得知,西方不僅低估俄總統普廷的野心與殘暴,野高估俄軍的實力。最重要的是,像普廷這樣的獨裁者不會同情弱者,他只在意民主盟友展現的堅定,因此面對中國,他認為西方不該重蹈覆轍選擇一再寬容,必須堅定回應獨裁者,才能有效嚇阻其侵略野望。

拉斯穆森也直言,歐洲直到現在仍有不少人認為在與美國跟中國的三角關係之間,能扮演調解者的角色,這樣的想法簡直「太天真」,「在民主與獨裁之間無法『中立』,必須選邊站,而歐盟必須站在民主陣營這一方,共同對抗專制國家。」

訪台記者會結束後,拉斯穆森又於推特發文強調,「我們絕不能像對普廷那樣,在面對習近平時犯下同樣的錯誤。我們現在應該明確表示,任何針對台灣的舉動都會引起民主世界一致且堅決的回應,這就是我今天在台北對外發出的訊息。」

We must not make the same mistakes with Xi Jinping that we did with Putin.



We should make clear NOW that any move against Taiwan would entail a unified and determined response from the democratic world.



That is my message from Taipei today ???????? pic.twitter.com/PbYC4HKhEy