抓到了！快篩陽拒隔離落跑 中國確診遊客在首爾落網

中國確診逃逸男子被南韓警方左右架住下車，其身穿全身防護服，還戴上手套，用連帽外套與口罩遮住臉部。（歐新社）

2023/01/05 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕1名40多歲中國男性旅客3日飛抵仁川機場，入境南韓時篩測結果呈陽性，隨後安排送往隔離設施，不料中國男子竟在中途逃離，經南韓警方連日追捕，今（5日）中午在首爾一家飯店逮到人。

據《韓聯社》報導，仁川中部警察署今表示，入境核酸檢測結果呈陽性後拒絕隔離而半路潛逃的40多歲中國籍旅客今在首爾落網，警方表示，今中午12時55分許（台灣時間11點55分）在首爾一處飯店將其逮獲，下午3點10分（台灣時間14點10分）被送往仁川一間防疫旅館隔離。

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中國男子被警方左右架住下車，其身穿全身防護服，還戴上手套，用連帽外套與口罩遮住臉部，南韓記者用中文問「你為什麼逃跑」、「你來韓國的目的是什麼」，中國男子都未回應。

這名中國男子3日搭乘中國客機飛抵仁川國際機場，在第一航站樓辦理入境手續，因核酸檢測結果呈陽性需要隔離，他在乘坐防疫巴士抵達隔離酒店等待入住的過程中潛逃。

由於近期中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診人數暴增，南韓當局針對來自中國的旅客要求必須接受入境前、後核酸檢測等防疫措施，目前南韓來自國外的確診病例數之中，中國遊客確診者逾3成。

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目前南韓來自國外的確診病例數之中，中國遊客確診者逾3成。示意圖，與本新聞無關。（路透）

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