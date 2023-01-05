恢復對港澳人員來往 中國公告8日起取消入境核酸檢測

中國國務院港澳事務辦公室今（5）日發出「關於優化內地與港澳人員往來措施的通知」，將放寬多項相關限制。圖為香港國際機場。（法新社）

2023/01/05 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍在延燒，不過當局選擇放寬防疫政策，其中也包含邊境管制；中國國務院港澳事務辦公室今（5）日發出「關於優化內地與港澳人員往來措施的通知」，將放寬中國對兩地之多項防疫限制。

中國港澳事務辦公室公告指，為落實中國共產黨中央與國務院決策，決定優化中國與港、澳人員往來措施，公告6方面疫情控管措施放寬自1月8日起實施，內容包括：

請繼續往下閱讀...

一、遠端檢測

自香港入境人員憑行前48小時核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前核酸檢測陰性結果入境。

二、入境檢疫

不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者可放行。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測；結果為陽性者，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀/輕症患者，可採居家、居所隔離或自我照護，其他情況則建議盡快前往醫療機構診治；結果為陰性者，由海關依慣例按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。對自澳門入境人員的檢疫措施維持不變。

三、內地與港澳客運航班

恢復在香港、澳門國際機場轉機/過境進入中國服務。取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步增加航班數量。簡化機場入境航班處置流程，加強重點城市航班接收能力，乘客乘機時須佩戴口罩。

四、簽注辦理

恢復辦理中國居民旅遊、商務赴香港簽注。

五、口岸運行

逐步全面恢復中國與香港、澳門陸路口岸和水路客運。

六、出入境旅遊

根據香港、澳門疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國居民赴香港、澳門旅遊。文末

根據約翰霍普金斯大學即時統計，中國累計確診病例達461萬3307例，累計死亡病例達1萬7336例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法