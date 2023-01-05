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    狼性？中國女試穿衣服遭屁孩推簾 制止遭恐龍家長辱罵「做雞」

    中國一名女子在試衣間試穿衣服，結果2個小屁孩一直推布簾想要進來，她出聲制止，孰料小屁孩的媽媽們在外面對她隔空嗆聲，還搶女子手機、攻擊她「做雞」。（翻攝微博）

    中國一名女子在試衣間試穿衣服，結果2個小屁孩一直推布簾想要進來，她出聲制止，孰料小屁孩的媽媽們在外面對她隔空嗆聲，還搶女子手機、攻擊她「做雞」。（翻攝微博）

    2023/01/05 15:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子指控，自己在UNIQLO試衣間試穿衣服，結果2個小屁孩一直推布簾想要進來，她出聲制止，孰料小屁孩的媽媽們在外面對她隔空嗆聲，還搶女子手機、攻擊她「做雞」。事件曝光後引發輿論關注，不少中國女性紛紛分享在試衣間遭家長縱容男童偷窺的經驗。

    綜合中媒報導，此事發生在中國河南信陽，當事人在3日前往UNIQLO購物，進入試衣間試穿衣服，當時她脫到只剩一件球衣，有一男一女兩個小孩跑來推試衣間的簾子想鑽進來，女子出聲制止無果，罵了一句「誰的孩子也不管一下」，外面竟有人回嗆她「沒素質（沒水準）」，並指責她「為什麼跟一個兩歲的小孩計較」。

    女子穿好衣服後出來理論，發現兩個小屁孩的體型根本不止2歲，與這群人同行的還有一個男人，疑似為其中一名大媽的老公，在旁邊搧風點火。女子想錄影蒐證，卻遭到兩個大媽攻擊搶手機，並無端謾罵，嗆女子「不檢點」、「做雞」。店員見狀想勸架，一名店員人拉著兩個大媽，一名店員則不斷向她道歉，帶女子回試衣間「避難」，女子覺得寡不敵眾，遂聽從店員指示，等到這群人離開才出來。

    雖然女子沒有走光，但無端被冒犯也讓她相當委屈，4日凌晨將此事曝光於眾；中媒求證事發門市，店員證實確有此事發生。事件引起眾議，卻有中國男人斥女子故意炒作性別問題，「這是極端女權邪教思想營造的對中國男性過敏症的再次體現，只要是中國男人，哪怕是一個嬰童都是罪過，都必須人人喊打，批倒批臭，踏上一萬隻腳」。

    對此，女子再度上線回應質疑，表示當時她沒有財物損失也沒有受傷，所以最後也沒有報警，反正對方也不可能道歉，只是希望其他人注意類似事件。

    見文，不少中國女網友分享在試衣間被男童偷窺的經驗，「有一次我在試衣間的時候一個小男孩就爬地上看，我說你在幹嘛，他就躲了一下，緊接著又在趴著看，我真的就一腳過去了」、「我有一次在試衣間碰到一個6、7歲的男孩掀簾子，下意識吼了一句，大人過來罵我跟小孩子計較」、「我也遇到過，孩子家長在試衣間試衣服根本不管，小男孩撩開隔壁試衣間的簾子被隔壁女生搧耳光，試衣間也沒有監視錄影器，最後家長摟著哭哭啼啼的男孩罵罵咧咧，周圍人沒人搭理她，跟看猴似的」。

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