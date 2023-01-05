黑龍江鶴崗零下26度 公司突宣布「停止供暖」

中國煤價爆漲，黑龍江省鶴崗市當地供暖公司宣布「停止供熱」。示意圖。（資料照）

2023/01/05 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕全球天氣受寒流侵襲，中國黑龍江省鶴崗市最低氣溫達零下26℃，當地供暖公司在1月3日緊急發佈「停止供熱」聲明，「從去年煤價就開始暴漲，公司無錢可賠，無法再繼續供熱。」，此突如其來的消息，使鶴崗市寶泉嶺地區的居民們感到不知所措。

據中媒報導，黑龍江省鶴崗市寶泉嶺農場民眾反映，誠銘供暖有限公司在社區張貼緊急通知單，內容指稱去年煤價暴漲，公司曾多次向鶴崗市、寶泉嶺園區辦等主管部門申請調價或補貼，最終仍未收到答覆，導致去年賠了近八百萬人民幣（約新台幣35億），已無法繼續供熱。並表示將於5日8時開始限熱，提醒居民做好防寒、防凍措施。

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據民眾反映，目前其室內溫度已逐漸下降，「冬季室外零下20多度，停暖後屋子裡根本沒法住人，這種情況不管做什麼防寒措施也作用不大。」

針對此事，當地社區表示，「誠銘供熱站（嶺東供熱）在社區張貼限熱停熱的緊急通知，為該企業不負責任的個人行為。相關政府部門已介入調查，並約談該供熱站負責人，要求其糾正錯誤、挽回影響，否則將追究其責任。請居民放心，不會發生供熱站不予供熱現象。」

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