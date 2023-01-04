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    美國首例 跨性別死刑犯遭處決

    49歲的跨性別者麥勞夫林（Amber McLaughlin）遭處決死刑。（美聯社檔案照）

    49歲的跨性別者麥勞夫林（Amber McLaughlin）遭處決死刑。（美聯社檔案照）

    2023/01/04 17:33

    〔中央社〕官員表示，1名因殺人被判死刑的跨性別女子今天遭到處決，這是美國首宗跨性別者遭處決案例。

    法新社報導，根據密蘇里州監獄部門聲明，49歲的麥勞夫林（Amber McLaughlin）晚間近7時在邦特爾鎮（Bonne Terre）診斷和懲戒中心宣告死亡。

    當地新聞台Fox2now報導說，麥勞夫林是被注射毒針而死。

    麥勞夫林是美國首名被處決的跨性別者，也是今年美國第1個遭處決的死刑犯。

    麥勞夫林因2003年在聖路易（St. Louis）謀殺前女友被控殺人罪，2006年陪審團裁定有罪，但無法決定如何量刑，之後法官介入判處死刑。

    在密蘇里州和印第安納州，法官可以介入判決，但麥勞夫林的律師以陪審團未判死刑為由，要求州長帕森（Mike Parson）減為無期徒刑。律師也主張，麥勞夫林童年過得不好，也有心理健康方面的問題。

    媒體報導，麥勞夫林近年開始轉換性別，但仍在男子死囚牢房服刑。

    提倡廢死的「死刑資訊中心」（Death Penalty Information Center）表示，據了解，美國過去沒有公開跨性別身分者遭處決的案例。

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