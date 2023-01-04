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    前男友變繼父！母親結婚她全程陪笑出席 回家卻崩潰哭了

    貝莉安娜分享，她的母親與前男友相戀後結婚，秉持祝福心態她全程參與婚禮，婚禮後她卻忍不住哭了。（圖擷取自「nandaberliana」Tiktok、本報合成）

    貝莉安娜分享，她的母親與前男友相戀後結婚，秉持祝福心態她全程參與婚禮，婚禮後她卻忍不住哭了。（圖擷取自「nandaberliana」Tiktok、本報合成）

    2023/01/04 14:48

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼1名女子日前在社群平台分享，她的母親與前男友相戀後結婚，秉持祝福心態她全程參與婚禮，還開心拍攝全家福，不料結婚典禮結束返家休息時，她卻忍不住流淚，消息曝光後吸引許多網友討論與留言，有人安慰「未來一切都會愈來愈好的」、「加油」、「妳以後會遇到更好的對象」。

    綜合外媒報導，貝莉安娜（Nanda Berliana）於去年10月在「Tiktok」所發布這段影片，近日突然引起當地媒體與民眾關注，內容提及貝莉安娜的前男友與親生媽媽相戀後結婚，影片可見貝莉安娜前男友、母親舉辦婚禮的畫面，3人皆笑著拍全家福照片。

    貝莉安娜透露，她替母親感到開心，抱持祝福心情全程出席婚禮，她說「總聽他人說讓父母感到開心是最棒的事情，祝福母親新婚愉快」，但婚禮當晚貝莉安娜返家後卻忍不住流淚，她傷心地說「我的家在哪裡？究竟還能相信誰能成為我的丈夫？」

    消息曝光後有大量網友留言，不少網友安慰「妳肯定會遇到更好的對象，要有耐心」、「未來一切都會愈來愈好的」、「加油！打起精神！」，還有人說「我也遇過一模一樣的事情，真的很痛」、「前男友變成繼父了」、「我也是這樣，現在很迷茫不知道該不該回家」。

    還有部分網友質疑，因為情節和最近1名人妻瑞斯瑪（Norma Risma）發現自己丈夫與親生母親相戀情況雷同，不過貝莉安娜事後澄清，母親並沒有搶走她的前男友。

    @nndbrliana #CapCut ♬ suara asli - fckubitch - nandaberliana

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