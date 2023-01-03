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    中國旅客如瘟神！多國祭嚴格防疫政策 《央視》無能狂怒：虛偽

    中國武漢肺炎的粗劣防疫政策與手段導致疫情爆炸，如今開放邊境，新一波疫情可能隨中國觀光客襲向全球。（彭博）

    中國武漢肺炎的粗劣防疫政策與手段導致疫情爆炸，如今開放邊境，新一波疫情可能隨中國觀光客襲向全球。（彭博）

    2023/01/03 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的粗劣防疫政策與手段導致疫情爆炸，如今開放邊境，新一波疫情可能隨中國觀光客襲向全球，多國針對中國入境旅客做嚴格防疫政策預防，中國官媒《央視》不批自家防疫無能，反撰長文，怪起其他國家「虛偽」。

    《央視》今日撰寫評論，標題直轟其他國家「虛偽」，「某些嚷嚷著要中國『放開』的國家，現在卻限制起中國人來了」；中國3年來暴力「清零」，在2022年底忽然大解放，《央視》稱此為「優化調整防疫政策」，此舉「積極提振」全球經濟，結果「以美國為代表的那些嚷嚷著要中國『放開』的國家，現在又開始搞事情（指對中國旅客加強防疫措施）了」。

    《央視》聲稱，「分析人士」認為這是一種集體政治表演，要把疫情甩鍋給中國，以便孤立、遏止中國。

    中國政府「清零」暴政將疫情視為豺狼虎豹，甚至釀出「新疆烏魯木齊高層住宅樓火災」憾事，造成白紙革命後才火速轉彎公告「新十條」，《央視》卻稱Omicron變異病毒株致病力與強度明顯減弱，中國防疫政策「換檔」就跟其他國家調整防疫政策經歷過適應期一樣，「在全球大部分國家放寬防疫措施的背景下，某些國家為何只將中國作為重點防範對象？」

    《央視》聲稱，「中國採取的一系列方便中外人員往來的舉措，受到很多國家歡迎」，而中國的曙光就在前頭，並指控「美國以及一些國家」對中防疫政策態度「自相矛盾」、「當政治牌打」，「歐美一些人」翻臉比翻書還快，「拙劣的政治表演妄圖製造新一輪的分裂和對抗，將對全球早日走出疫情陰霾造成重大阻礙」。

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