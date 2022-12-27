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    傳尹錫悅宣布第二次特赦 李明博可能在列

    據傳，現任南韓總統尹錫悅將於今（27）日公告實施新年特赦，其中包括李明博。（路透）

    據傳，現任南韓總統尹錫悅將於今（27）日公告實施新年特赦，其中包括李明博。（路透）

    2022/12/27 12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統李明博因收賄等多項罪名被判處17年徒刑，他在今年6月曾以健康惡化為由申請停止服刑，經檢方審議通過停止服刑3個月；據傳，現任南韓總統尹錫悅將於今（27）日公告實施新年特赦，其中就包括李明博。

    綜合外媒報導，此為尹錫悅任內繼8月15日光復節特赦之後的第二次特赦，特赦將在28日0時生效；尹錫月的第一次特赦以提振民生和恢復經濟為主，當時外界關注李明博可能會在受益者行列，但最終公布特赦名單未將其納入，該次特赦對象包含三星電子執行會長李在鎔、樂天集團會長辛東彬等1693人。

    李明博因被控收受賄賂等多項罪名，被最高法院大法院判處17年徒刑，他在今年6月曾以健康惡化為由申請停止服刑，經檢方審議通過停止服刑3個月，堪稱為本次尹錫月特赦名單中最令人關注的人選。

    南韓總統辦公室官員本9日曾透露，尹錫悅政府正在討論新年特赦，這次特赦對象將以政界人士為主，而收賄貪汙的李明博包含在名單之中，考量到本月31日至明年元旦是週末，目前考慮將在12月28至29日實施新年特赦。

    除此之外，本次特赦受益者還可能包括南韓前總統朴槿惠的幕僚長金基春等。

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