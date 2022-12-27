北韓5無人機入侵 南韓軍機追擊卻墜毀

一架南韓KA-1輕型攻擊機在攔截北韓無人機時，墜毀於江原道橫城郡，所幸機上兩人安全逃生。 （歐新社）

2022/12/27 05:30

墜落江原道 機上兩人安全逃生

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓近期不斷挑釁，繼接連試射飛彈、出動大批軍機後，廿六日又有多架無人機闖入南韓領空，其中一架甚至飛臨首爾上空，仁川、金浦機場一度暫停班機起飛。南韓軍方發現北韓無人機航跡後，隨即進行警告射擊，並派出無人機進入北韓領空進行偵察行動，但一架前往支援的KA-1輕型攻擊機墜毀江原道，所幸機上兩人安全逃生。這是北韓無人機時隔五年半再次侵犯南韓領空。

南韓韓聯社報導，南韓聯合參謀本部於當地時間上午約十時廿五分，在京畿道金浦前線軍事分界線（MDL）以北上空，發現疑似北韓無人機航跡後，隨即進行廣播和射擊示警，並出動戰機和攻擊直升機追擊，失事的KA-1攻擊機就是在支援過程中發生事故。

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一架飛首爾 兩機場暫停班機起飛

韓聯參表示，北韓無人機飛至京畿道金浦、坡州和江華島一帶。韓聯參作戰部長李承午說，侵犯南韓領空的北韓無人機共有五架，都是機身長度不到兩公尺的小型無人機，大小、外型與二○一四年越界的北韓無人機類似。南韓政府消息人士透露，其中一架無人機飛越京畿道坡州的住宅區，飛臨首爾附近地區上空，再返回北韓。其他四架主要是在南部地區，之後消失無蹤。

飛行逾六小時 開火狂轟未擊落

儘管南韓軍方多次開火驅離，狂射一百多發子彈卻未能將其擊落，北韓無人機仍在南韓領空飛行逾六小時，約下午四時卅分才離開。而為回應平壤的惡意挑釁，南韓軍方立即出動在卅八度線附近部署的無人偵察機，進入北韓領空進行偵察，包括拍攝朝方主要軍事設施。

南韓國土交通部配合軍方要求，於同日下午一時八分和一時廿二分分別下令金浦機場和仁川機場的飛機暫停起飛，約一小時後復飛，導致部分班機延誤。首爾朝鮮大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin）告訴法新社，這是南韓航班首次因北韓無人機現蹤而暫停起飛，考慮到北韓無人機發展水準低下，具備現代戰爭攻擊能力的可能性很小，推測應是在冬訓中做為偵察訓練的一環而闖入南韓。

南韓軍方估算北韓至少擁有三百至一千架無人機，北韓無人機上次入侵南韓是在二○一七年六月，目的應是偵測美國在南韓部署的「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德），但在返航途中因引擎故障墜毀。

北韓廿六日出動無人機侵犯南韓領空，南韓民眾在首爾車站觀看相關新聞報導。（歐新社）

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