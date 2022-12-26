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    不甘示弱！ 北韓無人機越界挑釁 南韓也派無人機進入北韓領空

    北韓無人機越界，南韓空軍戰機升空應對意外墜毀，南韓民眾熱切關心相關進展。（歐新社）

    北韓無人機越界，南韓空軍戰機升空應對意外墜毀，南韓民眾熱切關心相關進展。（歐新社）

    2022/12/26 19:06

    〔即時新聞／綜合報導〕繼多次射彈挑釁後，北韓今（26日）派出多架無人機侵犯南韓領空，甚至飛近首爾上空，讓南韓軍方震怒。南韓聯合參謀本部下午發布消息表示，在確認北韓無人機越界後，南韓也採取相應措施，派出無人機進入北韓領空進行偵察行動。

    據《韓聯社》報導，南韓軍方26日上午10點25分（台灣時間上午9點25分）在京畿道金浦前沿軍事分界線（MDL）以北上空捕捉到多條不明航跡，經偵察設備及肉眼識別確認為北韓無人機，隨即進行廣播驅離和開火示警，並派出數架戰機和攻擊直升機升空應對，試圖擊落。

    韓聯參指出，這是自2017年6月以來，北韓無人機時隔5年再次侵犯韓國領空，這次北韓越界行動飛至京畿道金浦、坡州和江華島一帶，甚至飛越平民住宅區，並靠近首爾上空。據悉，北韓無人機在南韓領空與南韓空軍對峙約6小時，約下午4點30分（台灣時間下午3點30分）才離開。

    韓聯參作戰部部長李承午下午發布消息指出，這次侵犯南韓領空的北韓無人機有5架，都是機身長度不到2公尺的小型無人機。為回應平壤明顯的惡意挑釁，南韓軍方在38度線附近部署的無人偵察機，立即採取相應措施，進入北韓領空進行偵察活動，包括拍攝敵方主要軍事設施，「我軍將繼續對北韓的挑釁作出徹底且堅決的回應」。

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