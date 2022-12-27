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    買不到退燒藥！香港出現搶藥限購 憂恢復港中通關疫情再飆

    香港近日傳出，旺角、小西灣等超過20間藥局或藥妝店，部分藥局的退燒藥賣光、部分貼出限購2盒退燒藥的公告。（彭博）

    香港近日傳出，旺角、小西灣等超過20間藥局或藥妝店，部分藥局的退燒藥賣光、部分貼出限購2盒退燒藥的公告。（彭博）

    2022/12/27 11:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情持續擴大，而香港與中國最快預計將在明年1月中恢復通關，然而香港近日已經傳出搶藥情況，包括旺角、小西灣等超過20間藥局或藥妝店，部分藥局的退燒藥賣光、部分貼出限購2盒退燒藥的公告，專家人士擔心一旦恢復港中通關後，可能造成香港疫情飆升，更對醫療體系帶來沉重壓力。

    中國國家衛生健康委員會昨（26日）日突然宣布，2023年1月8日起取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒感染者入境後也取消全員核酸檢測和集中隔離等措施，而香港與中國暫停約3年的免疫通關，預計在2023年1月中左右逐漸恢復通關，還有香港政界人士認為，兩地最快2個月後就會回復全面通關。

    根據《明報》26日報導，內容提及，旺角、小西灣與柴灣等超過20間藥房和連鎖藥粧店，發現所有藥店販售「退燒止痛」或「傷風感冒」相關成藥已全數售罄，部份連鎖藥粧店萬寧、屈臣氏甚至貼出公告，限制每人只能購買2盒或3盒退燒藥、止痛藥。港九藥房總商會副理事長張德榮直指，「假使大量中國遊客來香港購買退燒、止咳等可用於治療武肺病毒的藥品，香港藥局庫存很可能供不應求」。

    據悉，專家擔憂由於中國本月初鬆綁嚴格防疫政策後，當地疫情確診人數爆發，一旦恢復中港恢復通關有大量旅客前往香港，使香港疫情擴大，對醫療體系帶來沉重壓力。

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